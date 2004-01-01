Партнерский материал. Московский кредитный банк профинансировал экспортеров российской агропродукции на сумму 18 млрд рублей

Коммерческие банки на выгодных условиях предлагают аграриям широкий ассортимент продуктов торгового финансирования — от пополнения оборотных средств для производства товаров на экспорт до прямого кредитования зарубежных покупателей, приобретающих российскую продукцию.



При экспорте агропродукции большое значение имеет стоимость доступного экспортеру финансирования — этот фактор непосредственно влияет на конкурентоспособность продукции. Поэтому государство сегодня готово субсидировать экспортные кредиты, предоставляемые в виде различных форм финансирования.



Экспортер до начала 2019 года мог подать заявку на получение льготного финансирования по программе субсидирования процентных ставок по постановлению правительства РФ от 24 мая 2017 года № 620. Сейчас программа продолжает действовать по ранее одобренным заявкам. Московский кредитный банк заключил договоры на сумму 18 млрд руб. с экспортерами в сфере АПК. В частности, клиентами банка являются АО «Астон», ТД «Риф», «Объединенная зерновая компания», ООО «Гленкор Агрикалчер МЗК» и другие крупные компании. Важно отметить, что МКБ за время действия программы получил одобрение 100% заявок на субсидии.



По словам руководителя управления продаж продуктов международного и документарного бизнеса МКБ Рената Ганеева, клиенты, которые один раз прошли вместе с банком все этапы получения субсидий, теперь на протяжении всего периода действия кредитного договора будут получать финансирование по льготной ставке. Также он сообщил, что в настоящее время Минсельхоз России готовит новые меры поддержки экспортеров АПК.



«С высокой долей вероятности изменится механизм взаимодействия в рамках программы, — говорит Ренат Ганеев. — Если до сих пор профинансировать можно было как производителя, так и торговую компанию, то теперь приоритет отдается именно компаниям-производителям. Они будут должны заключить с профильным министерством соглашение о корпоративной программе повышения конкурентоспособности. В рамках этого договора экспортер принимает на себя повышенные обязательства по увеличению экспорта, так как получает государственную поддержку. Но и ставка субсидирования для этих производителей ожидается на более высоком уровне. Таким образом, государство развивает механизмы экспорта несырьевой продукции и поддерживает тех сельхозпроизводителей, чья продукция обладает высоким потенциалом на мировых рынках».

