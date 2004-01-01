Партнерский материал. Безопасность продукции «МЕГАМИКС» подтверждена сертификатом GMP+

Сертификат GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) является обязательным условием для продажи кормовой продукции в ряде стран, что делает этот сертификат важным инструментом развития экспорта для отечественных производителей.



Йохан Ден Хартог, управляющий директор компании GMP+: «На этот момент у нас 45 компаний на территории России, которые имеют сертификат GMP+. Но «МЕГАМИКС» - это первый производитель премиксов на российском рынке, который сертифицировался по GMP+. И это показывает, во-первых, что они действительно подтверждают свою квалификацию качества продукции, во-вторых, они контролируют риски при производстве продукции. И в-третьих, после того, как компания получила сертификат GMP+, компании, которые покупают их продукцию, получают гарантии качества. Нужно понимать, что уже 95 стран мира поддерживают сертификацию GMP+. И если компания сертифицирована по GMP+, она может легко выйти на экспорт в эти страны мира».







Выданный сертификат свидетельствует о том, что при производстве кормов обеспечивается их безопасность для здоровья сельскохозяйственных животных, одновременно снижаются риски для здоровья потребителей продуктов питания животного происхождения.



Василий Фризен, генеральный директор ООО «МегаМикс»: «Получив сертификат GMP+, мы заявили, что производим безопасные премиксы, безопасные кормовые добавки, которые будут нести с собой здоровье животным и людям. Естественно, на Западе, в Европе нас ждут только с сертификатом GMP+. Сегодня вся индустрия — европейская, мировая — идет к тому, чтобы предложить безопасные корма, безопасное мясо, безопасные премиксы. Экспорт давно стал составляющей нашей работы, и получение такого сертификата — это расширение географии поставок. Сегодня мы уже присутствуем на экспортном рынке Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, — по сути, на всем постсоветском пространстве. И у нас уже есть несколько клиентов в Европе, которые просто ждали этот сертификат. Буквально было сказано: «Давайте, ребята, получайте сертификат GMP+, наши ворота открыты». Однако хочу сейчас открыто заявить: мы делали сертификат не для того, чтобы продавать продукцию в Европу, мы его делали для того, чтобы поддерживать качество и безопасность продукции. Наличие сертификата GMP+ полностью закрывает все потенциальные угрозы для безопасности покупателя премиксов и кормов. Это особенно актуально в контексте неблагоприятной ситуации с АЧС и птичьим гриппом. GMP+ - это репутация безопасности».



Модуль GMP+ FSA основан на принципах HACCP, включает в себя элементы ISO 9001, программы прослеживания, мониторинга и предварительных условий, общеотраслевого подхода и системы раннего оповещения.



- Значок GMP+ говорит о том, что компания прошла самую сложную сертификацию в сфере производства. Это говорит о том, что все процессы автоматизированы и находятся под контролем, под таким же контролем — все поставщики. Если потребитель покупает продукцию «МЕГАМИКС», то эта продукция будет и доставлена точно в срок, и изготовлена в соответствии с теми технологическими правилами, которые оговорены контрактами. Этот сертификат открывает дорогу на экспорт в европейские, африканские, азиатские страны. Сертификат свидетельствует об имидже компании. Более высокого статуса, который дает обладание сертификатом GMP+, в мире просто нет, — уточнил ведущий аудитор GMP+ Григорий Мазур, который и вручил сертификат генеральному директору компании.



Подробнее: Безопасность продукции «МЕГАМИКС» подтверждена сертификатом GMP+

