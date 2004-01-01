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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: конструкционные изменения в пресс-подборщике ROLLANT 540 RC повысили его эффективность
CLAAS
|
Июнь 2019
С 2019 года на российском рынке появится новый рулонный пресс-подборщик компании CLAAS — ROLLANT 540 с камерой фиксированного объема. В модернизированной модели усовершенствован механизм прессования, усилены шасси, изменена система подачи кормовой массы, еще проще стал процесс технического обслуживания машины, что повышает производительность ее работы. В качестве обвязывающего материала можно использовать как сетку, так и пленку
Фото: CLAAS

Пресс-подборщик ROLLANT 540 формирует рулоны диаметром 1,25 м и шириной 1,22 м. В прессующей камере установлено 16 вальцов, сделанных из стальных листов толщиной 4 мм. Их зубчатая поверхность обеспечивает оптимальное вращение рулонов даже в условиях повышенной влажности материала. Механический привод и силовая передача на прессующие вальцы осуществляются через дополнительно усиленные поперечные оси диаметром 50 мм, отходящие от приводного вала. Благодаря фланцевому креплению на корпусе подборщика, каждая из них может быть, в случае необходимости, индивидуально заменена. Рамы задней откидной дверцы корпуса установлены горизонтально и по бокам, что также увеличивает силу прессования. Кроме того новая конструкция камеры уменьшает давление, оказываемое на заднюю дверцу и несущие ее рамы. Для обеспечения высокой плотности прессования конструкция корпуса рассчитана на давление до 180 бар. Подборщик ROLLANT 540 оснащен механической системой MPS. За счет нее один из сегментов камеры с тремя прессующими вальцами отклоняется от стандартного положения для увеличения давления прессования, более раннего начала вращения рулона и обеспечения идеальной стандартной формы.

конструкционные изменения в пресс-подборщике ROLLANT 540 RC повысили его эффективность

Привод прессующих вальцов осуществляется только с левой стороны машины. У каждого подборщика имеется прямой привод, что означает равномерное распределение передающейся в камеру прессования силы с минимальными потребностями в мощности. Ротор и главный привод имеют цепь сечением 1,25 дюйма, а вальцы задней дверцы — 1 дюйм. У всех цепей усилены боковые звенья, а двухрядные роликоподшипники сделаны из высокопрочной стали. Смазка цепей осуществляется при помощи эксцентрикового насоса с емкостью масляного бака 6,3 л. Масло подается в необходимом объеме в точки вращения звеньев цепи. Все точки смазки системы MPS и задней дверцы размещены по правой стороне корпуса. Опционально может быть установлена система централизованной смазки, интервалы которой можно задавать с терминала управления.

Управляемый подборщик рабочей шириной 2,1 м отличается высокой эффективностью, надежно собирает кормовую массу. Опционально он может оснащаться дополнительным двойным прижимным вальцом. Это обеспечивает стабильный поток массы даже при работе с очень крупными или, наоборот, небольшими валками и помогает формировать рулоны стандартной формы. Постоянную подачу материала к ротору также гарантируют боковые шнеки. Опционально устанавливаемый измельчающий ротор имеет 15 ножей с длиной резки до 70 мм. Ножи могут активироваться и отключаться непосредственно из кабины трактора, и каждый из них имеет индивидуальную защиту от повреждений в случае соприкосновения с посторонними объектами. Если происходит блокировка измельчителя, ножевое днище можно опустить нажатием соответствующей кнопки в терминале. Это делает систему исключительно удобной для механизатора и минимизирует время простоя для устранения неполадок. Кроме того, для повторного запуска механизма после остановки требуется минимум усилий.

конструкционные изменения в пресс-подборщике ROLLANT 540 RC повысили его эффективность

При эксплуатации ROLLANT 540 можно по своему
усмотрению использовать сетку или пленку в качестве обматывающего материала.
Изменение способа обмотки происходит без задействования каких-либо
инструментов, для этого необходимо лишь поменять положение боковых упоров
направляющей рулона материала обмотки. Процесс загрузки рулонов в систему
обмотки упрощен за счет специального ската по правой стороне машины. В
пресс-подборщике также возможно разместить запасные рулоны сетки или пленки.
Чтобы управлять системой обмотки из кабины трактора достаточно опционально
установить систему COMFORT. В целом, для эксплуатации пресс-подборщика ROLLANT
540 можно использовать любую из следующих терминалов: CLAAS COMMUNICATOR,
OPERATOR или другой ISOBUS совместимый терминал. 
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