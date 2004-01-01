Партнерский материал. CLAAS: конструкционные изменения в пресс-подборщике ROLLANT 540 RC повысили его эффективность

Пресс-подборщик ROLLANT 540 формирует рулоны диаметром 1,25 м и шириной 1,22 м. В прессующей камере установлено 16 вальцов, сделанных из стальных листов толщиной 4 мм. Их зубчатая поверхность обеспечивает оптимальное вращение рулонов даже в условиях повышенной влажности материала. Механический привод и силовая передача на прессующие вальцы осуществляются через дополнительно усиленные поперечные оси диаметром 50 мм, отходящие от приводного вала. Благодаря фланцевому креплению на корпусе подборщика, каждая из них может быть, в случае необходимости, индивидуально заменена. Рамы задней откидной дверцы корпуса установлены горизонтально и по бокам, что также увеличивает силу прессования. Кроме того новая конструкция камеры уменьшает давление, оказываемое на заднюю дверцу и несущие ее рамы. Для обеспечения высокой плотности прессования конструкция корпуса рассчитана на давление до 180 бар. Подборщик ROLLANT 540 оснащен механической системой MPS. За счет нее один из сегментов камеры с тремя прессующими вальцами отклоняется от стандартного положения для увеличения давления прессования, более раннего начала вращения рулона и обеспечения идеальной стандартной формы.







Привод прессующих вальцов осуществляется только с левой стороны машины. У каждого подборщика имеется прямой привод, что означает равномерное распределение передающейся в камеру прессования силы с минимальными потребностями в мощности. Ротор и главный привод имеют цепь сечением 1,25 дюйма, а вальцы задней дверцы — 1 дюйм. У всех цепей усилены боковые звенья, а двухрядные роликоподшипники сделаны из высокопрочной стали. Смазка цепей осуществляется при помощи эксцентрикового насоса с емкостью масляного бака 6,3 л. Масло подается в необходимом объеме в точки вращения звеньев цепи. Все точки смазки системы MPS и задней дверцы размещены по правой стороне корпуса. Опционально может быть установлена система централизованной смазки, интервалы которой можно задавать с терминала управления.



Управляемый подборщик рабочей шириной 2,1 м отличается высокой эффективностью, надежно собирает кормовую массу. Опционально он может оснащаться дополнительным двойным прижимным вальцом. Это обеспечивает стабильный поток массы даже при работе с очень крупными или, наоборот, небольшими валками и помогает формировать рулоны стандартной формы. Постоянную подачу материала к ротору также гарантируют боковые шнеки. Опционально устанавливаемый измельчающий ротор имеет 15 ножей с длиной резки до 70 мм. Ножи могут активироваться и отключаться непосредственно из кабины трактора, и каждый из них имеет индивидуальную защиту от повреждений в случае соприкосновения с посторонними объектами. Если происходит блокировка измельчителя, ножевое днище можно опустить нажатием соответствующей кнопки в терминале. Это делает систему исключительно удобной для механизатора и минимизирует время простоя для устранения неполадок. Кроме того, для повторного запуска механизма после остановки требуется минимум усилий.







При эксплуатации ROLLANT 540 можно по своемуусмотрению использовать сетку или пленку в качестве обматывающего материала.Изменение способа обмотки происходит без задействования каких-либоинструментов, для этого необходимо лишь поменять положение боковых упоровнаправляющей рулона материала обмотки. Процесс загрузки рулонов в системуобмотки упрощен за счет специального ската по правой стороне машины. Впресс-подборщике также возможно разместить запасные рулоны сетки или пленки.Чтобы управлять системой обмотки из кабины трактора достаточно опциональноустановить систему COMFORT. В целом, для эксплуатации пресс-подборщика ROLLANT540 можно использовать любую из следующих терминалов: CLAAS COMMUNICATOR,OPERATOR или другой ISOBUS совместимый терминал.