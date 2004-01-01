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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. В Белоруссии оценили «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
|
Июнь 2019

4 июня стенд «Ростсельмаш» открыл свои двери для участников 29-ой международной специализированной выставки «Белагро 2019», проходящей в Минске. По итогам двух дней форума российский производитель сельхозтехники получил пять предварительных заявок на комбайны
Фото: «Ростсельмаш»

Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь, Министерства промышленности республики Беларусь, национальной академии наук республики Беларусь. «Ростсельмаш» совместно с официальным дилером в регионе компанией «Технодвор» представили комбайн 6-го класса производительности RSM 161, тракторную премьеру RSM 2400, а также кормоуборочный комбайн RSM 1401.

- Этот аграрный международный форум ежегодно вызывает интерес у тех, кто работает в отрасли, а также ученых-аграриев, руководителей предприятий. «Ростсельмаш» представляет участникам «Белагро 2019» сегодняшние инновации компании по модернизации парка республики и перспективные направления работы, — отметил представитель компании «Ростсельмаш».

29-ой международной специализированной выставки «Белагро 2019»

Гости выставки, руководители хозяйств и комбайнеры, познакомившись с агромашинами «Ростсельмаш», единогласно приходят к выводу, что эти машины — достойные конкуренты зарубежным аналогам.

Так, фермер Александр Маслюков рассказал о впечатлениях: «Компания «Ростсельмаш» предлагает обширный спектр техники по кормозаготовке, которая пользуется спросом у фермеров Беларуси. В моем хозяйстве 100 голов скота и по совету коллег-аграриев хочу приобрести ряд агромашин «Ростсельмаш» для высокоэффективных работ».

Выставка продлится до 6 июня. Успейте ознакомиться с техникой «Ростсельмаш». 

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