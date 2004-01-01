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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. AGCO-RM открывает многофункциональный логистический центр Внуково-2
AGCO-RM
|
Июнь 2019
AGCO-RM, один из лидеров российского рынка в области дистрибуции сельскохозяйственной техники, сообщает об открытии многофункционального центра Внуково-2 в Московской области. Он объединит в себе склад  класса А+, логистический центр и инновационный тренинг-центр для дилеров
Фото: AGCO-RM

Логистический центр Внуково-2 имеет особое значение для всей сети дистрибуции AGCO-RM, охватывающей 58 регионов страны. Он включает в себя площадку для приемки, хранения и отгрузки готовой техники и запасных частей, зону демонстрации техники и современный тренинг-центр для обучения дилеров. Здание построено по немецким технологиям и полностью соответствует стандартам складского комплекса класса А+. Общая площадь всего логистического центра составляет почти 13,5 тыс. кв. м. Ключевыми достоинствами площадки являются близость к федеральным трассам и аэропорту Внуково. Это важное преимущество не только при отправке и получении грузов, но и для дилеров, чьи сотрудники приезжают сюда на обучение из всех регионов России.

Логистический центр размещен на крытой территории площадью более 10 тыс. кв. м. Он вмещает в себя склад запасных частей, склад готовой техники, полноценную демонстрационную зону и площадку для проведения теоретических и практических тренингов. Для хранения прицепного оборудования задействованы еще 2 тыс. кв. м открытых площадей на территории складского комплекса.

Комплекс Внуково-2 способен закрыть потребность AGCO-RM в площадях для всех подразделений на ближайшие годы. Склад, который работает 365 дней в году, вмещает более 40 тыс. уникальных номенклатурных позиций, и годовой объем обработки достигает 100 тыс. линий запасных частей. Запасные части оперативно поступают с центрального европейского склада корпорации AGCO во французском городе Эннери. Современное техническое оснащение здания позволяет эффективно работать с несколькими логистическими потоками одновременно.

Модернизированный тренинг-центр для дилеров занимает четвертую часть комплекса. Открытие новой площадки позволило расширить площади для обучений более чем в два раза и таким образом увеличить количество тренингов. Классическая программа обучения разделяется на два направления: для технических специалистов и для специалистов отделов продаж. В 2019 году будет добавлена программа обучения для управленческого звена дилеров. Она будет посвящена построению эффективной системы работы с конечным потребителем и повышению качества обслуживания. Новые тренинги будут основаны на программах глобальной академии AGCO, дополненных и адаптированных для российского рынка. Увеличение поддержки и повышение профессионализма дилерской сети — одни из основных направлений деятельности AGCO-RM в 2019 и последующих годах.

Татьяна Фадеева, генеральный директор AGCO-RM:

- Мы существенно расширили дилерскую сеть, выросли в объемах и чтобы поддерживать и улучшать стандарты качества и обслуживания, нам потребовалось больше мощностей для всех функций: логистика запасных частей, логистика техники и тренинг-центр. В рамках проекта «Внуково-2» мы внедряем в России глобальные стандарты корпорации AGCO, соблюдение которых обеспечивает эффективность и качество поддержки наших конечных клиентов и отрасли в целом.

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