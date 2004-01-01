Партнерский материал. MAN Pride: усовершенствованная платформа для эффективного управления автопарком для российских клиентов

Оказать существенную помощь в контроле, учете и планировании транспортной деятельности призвана новейшая система цифрового мониторинга MAN Pride.



— MAN Pride предлагает надежный контроль всех параметров автопарка в режиме реального времени;



— Сервисы телематики отличаются высокой функциональностью, практичностью и удобным интерфейсом;



— Два года бесплатного доступа для автомобилей MAN складской программы;



— Платформа MAN Pride поддерживает технику мультибрендовых парков.



Развитие цифровых сетей — это эффективное управление автопарком и видение бизнеса «сверху» на какой бы позиции в компании вы не находились. Все это неоспоримо важно, когда речь заходит о повышении конкурентоспособности транспортных предприятий в долгосрочной перспективе. С новыми цифровыми услугами MAN управление автопарками готово к будущим вызовам. И они означают гораздо больше, чем простая доставка грузов из точки А в точку Б. Интеллектуальные цифровые службы сделают ваши автопарки еще более экономичными, предлагая все расширяющийся спектр цифровых услуг, предназначенных для всех автомобилей, не только марок MAN и NEOPLAN, и помогающих отслеживать c целью оптимизации все факторы, влияющие на совокупную стоимость владения.







MAN Pride — комплексная телематическая платформа, предназначенная для управления парком транспортных средств. Это оригинальная российская разработка c сервисами, специально созданными и предназначенными для автомобилей бренда MAN и NEOPLAN. С помощью платформы MAN Pride операторы смешанных автопарков смогут объединить в единую сеть автомобили MAN с транспортными средствами других марок и повысить эффективность их использования. Телематическая платформа отличается высокой функциональностью, повседневной практичностью и удобным интерфейсом, учитывающим все особенности локального рынка.



«Платформа MAN Pride позволяет регистрировать, обрабатывать, управлять и комплексно использовать все доступные данные и сведения о транспортном парке. Такое решение выгодно нашим клиентам, поскольку помогает сократить издержки и извлекать бόльшую прибыль. Платформа MAN Pride разработана совместно с российским поставщиком и ее внедрение уже запущено. Начиная с июня 2019 года новые автомобили MAN могут оснащаться специальным модулем для подключения к платформе», — комментирует генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андерссон.



Кроме того, любой клиент может подключиться к платформе по запросу. За счет дооснащения специальным модулем, любой автомобиль может быть подключен к сети через интерфейс MAN Pride. После регистрации на платформе владельцы транспортных средств могут бесплатно использовать основные цифровые услуги. Через свой компьютер в информационной системе MAN Pride пользователь получает различную информацию об автомобиле, такую как текущее местоположение с отображением на интерактивной карте, текущая скорость, пробег, время работы, средняя скорость, вес или анализ данных о расходе топлива.







Практическая работа системы

Благодаря интеллектуальным алгоритмам платформа MAN Pride позволяет осуществлять сбор данных с техники в режиме реального времени, анализировать информацию и отображать в удобном для дальнейшего использования виде в специальном веб-приложении. Это позволит значительно усовершенствовать процесс транспортировки грузов. При этом также заметно повышаются эффективность и прозрачность управления автопарком.



Дистанционный контроль местоположения и движения по маршрутам позволит логистам видеть соблюдение водителем установленной схемы и направления движения, исключить ситуации нецелевого использования транспорта и нецелесообразных перемещений. Прямая выгода — сокращение расходов на топливо. Расход топлива мониторится наравне с такими параметрами как работа двигателя при любом уровне загрузки транспортного средства. Это позволит оптимизировать действующие в транспортных компаниях нормы расхода топлива.



MAN Pride позволяет дистанционно контролировать эффективность и качество вождения на основе данных тахографа, режим труда и отдыха. В случае выявления ошибок в принципах экономичного вождения можно будет провести дополнительное обучение водителей по эффективности и топливной экономичности. Гарантированный результат — снижение расходов на содержание и обслуживание парка.







Уже в базовой версии сервиса доступны настраиваемые моментальные оповещения о нештатных ситуациях. Возможность мгновенного оповещения ответственных сотрудников в случае выхода контролируемых параметров из заданного коридора — одна из ключевых и важнейших функций системы MAN Pride. Сразу доступен преднастроенный набор отчетности по ключевым параметрам.



Кроме того, MAN Pride обладает механизмами интеграции с другими системами и сервисами аналогичного назначения и совместима с любым современным грузовым автомобилем. К системе MAN Pride может подключаться не только техника MAN и NEOPLAN, но и транспорт других производителей, что крайне важно для мультибрендовых автопарков.



Эти и многие другие возможности новой цифровой платформы MAN Pride были продемонстрированы для представителей специализированных и деловых изданий на пресс-конференции MAN в рамках события «День MAN» в Москве 5 июня. Компания MAN продемонстрирует цифровой сервис MAN Pride на магистральном седельном тягаче MAN TGX в рамках выставки Comtrans 2019 со 2 по 7 сентября. Дальнейшая стратегия развития MAN Pride подразумевает внедрение телематического сервиса как базовой опции для всех транспортных средств, реализуемых в России компанией ООО «МАН Трак энд Бас РУС». Базовой опция станет как для грузовиков, так и для автобусов марок MAN и NEOPLAN.

