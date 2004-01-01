Партнерский материал. Kverneland: курс на рост

В 2019 году один из ведущих производителей прицепного сельхозоборудования отмечает две памятные даты: 140 лет материнской компании, концерну Kverneland Group, и 14 лет работы его представительства в России. Празднование состоялось 6 июня в рамках масштабного Дня поля на территории, прилегающей к Липецкому заводу компании.



По итогам 2018 года в Kverneland Group зафиксировали рост общей доли компании на мировом рынке до 8%. При этом увеличение продаж произошло в Северной Америке и Европе. В России же, несмотря на стагнацию локального рынка сельхозтехники в прошлом году, компании «Квернеланд Груп СНГ» удалось не сбавлять темпов производства и продаж, которые остались на уровне 2017 года. Немного просев по традиционно популярному у российских аграриев продукту — пропашным сеялкам Monopill, предназначенным для посева сахарной свеклы, площади под которую сильно сократились в 2018 году, — компания смогла увеличить реализацию плугов, которые среди импортных производителей первыми вошли в программу федерального лизинга, а также техники по защите растений.







Традиционно компания имеет сильные позиции на рынке Черноземья. Так, по итогам прошлого года до 70% от объемов реализации пришлись именно на этот регион, что не удивительно, так как именно на территории ЦЧР с 2006 года компания производит технику.



Объем промышленного производства Липецкого завода Kverneland Group превысил в 2018 году 550 единиц техники, что составляет порядка 40% от реализованных в 2018 году на российском рынке машин Kverneland. Сейчас Липецкая площадка производит плуги, культиваторы, зерновые сеялки и сеялки точного высева, посевные комплексы, разбрасыватели минеральных удобрений, подъемники для мешков удобрений и дополнительное оборудование для агрегатирования продукции Kverneland с механизированной техникой.



Здесь же уже летом стартует производство техники Great Plains, бренда, как и Kverneland, принадлежащего корпорации Kubota. До конца года предприятием будет выпущена первая партия из 10 глубокорыхлителей этой марки. Всего же в 2019 году промышленный объем завода будет увеличен на 10% относительно предыдущего года.





Николай Тагинцев, первый заместитель главы администрации Липецкой области



Компанию, как одного из надежных и стабильно развивающихся промышленных резидентов Липецкой области, ценят в местной администрации. Николай Тагинцев, первый заместитель главы администрации области, который посетил День поля, в своем обращении к гостям мероприятия отметил: «Мы благодарны, что несколько лет назад компания Kverneland Group пришла на территорию области. Все начиналось с небольших объемов производства и невысокой степени локализации, сегодня же продукция Липецкого завода экспортируется в Европу».



В дальнейшем развитии на российском рынке компания делает ставку на увеличение доли продаж через АО «Росагролизинг». «Мы часто слышим от аграриев, что текущие цены на продукцию сельского хозяйства идут сильно вразрез с затратами на их производство, что делает затруднительным в том числе и обновление парков машин, — прокомментировал Роберт Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк». — Частично снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей помогает программа федерального лизинга. Именно поэтому мы приложили за последние несколько лет максимум усилий, чтобы существенная часть наиболее востребованного ассортимента машин Kverneland вошла в нее».



На текущий момент через «Росагролизинг» реализуется порядка 30 наименований из российской линейки производителя. За два прошедших года объемы реализации техники Kverneland в рамках программы федерального лизинга увеличились на 100% и составили более полумиллиона евро. В компании уверены, что это только начало.





Робрет Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк»



Ориентируясь на нужды российских фермеров, в компании развивают и саму линейку машин. На Дне поля было объявлено о выводе до конца года на рынок плугов недорого сегмента для тракторов мощностью до 100 л. с. Также запланирован старт продаж принципиально нового прицепного опрыскивателя ixtrack T3, который впервые был показан российской сельхозаудитории на прошедшем Агросалоне.



На День поля приехало более 400 представителей сельхозпредприятий из самых разных уголков России: Владивостока, Барнаула, Саранска, Оренбурга, Самары, Волгограда, Воронежа, Тамбова, республик Татарстан, Мордовия и др. Среди гостей были и многочисленные партнеры «Квернеланд Груп СНГ», в том числе представители местного дилера, компании «АгроЦентр», который предоставил тракторы для проведения масштабного демо-шоу и осуществлял сервисную поддержку мероприятия.



Подводя итоги праздника, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» заявил: «140 лет — серьезный возраст для машиностроительной отрасли. Это накопленный опыт, традиции, сложившаяся репутация. Российское представительство бережно переносит все это на локальный рынок и за 14 лет существования уже успело добиться многого. Мы открываем для себя и своих клиентов новые точки роста, которые помогают нам сообща развивать сельское хозяйство страны в целом».

