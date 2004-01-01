Партнерский материал. Alliance представила инновационные шины донским аграриям

Сегодня практически невозможно добиться успеха без инновационных технологий, облегчающих труд аграриев и позволяющих проводить полевые работы быстро и эффективно. К числу таких решений относятся, в том числе, шины для сельскохозяйственной техники. Они должны обладать двумя важнейшими характеристиками: с одной стороны, способностью выдерживать большую нагрузку; с другой — оказывать минимальную нагрузку на почву, чтобы земли не истощались под воздействием тяжелой техники. Именно такие шины на Дне поля представил мировой лидер в производстве сельскохозяйственных шин, компания Alliance Tire Group, продемонстрировав инновационную продукцию линейки Alliance. На стенде дилера сети Alliance в России, ТВК «Южный», гости мероприятия познакомились с высококачественными шинами, предназначенными для различных видов сельскохозяйственной техники.



Инженер компании ATG Сергей Андреев отметил, что надежные шины являются одним из важных условий успешной работы сельскохозяйственной техники, обеспечивая своевременное проведение работ и снижая риск потери времени: «Особенно ценно это свойство в период уборочной страды, когда даже минимальный простой может стать причиной снижения рентабельности сельхозпредприятия». Также он подчеркнул, что компания стремится не только предоставлять своим клиентам наилучшие решения, но и обеспечивает оптимальные гарантийные условия. «Начиная с 2019 года компания первой на российском рынке предоставляет семилетнюю гарантию на все сельскохозяйственные шины, а на ряд моделей она теперь составляет 10 лет», — добавил он.



Инновационная шина 378 AGRISTAR XL, представленная в типоразмерах 900/60R42, была разработана специально для мощных (от 180 л. с.) тракторов. Она обеспечивает надежное сцепление с грунтом при проведении полевых работ и во время движения по твердым дорожным покрытиям. Большой внутренний объем шины гарантирует низкое давление на почву, при этом стальной ремень дополнительно помогает распределить нагрузку и одновременно защищает шину от проколов и иных механических повреждений.



Хорошей новостью для гостей выставки стало возвращение на российский рынок израильской шины Alliance 365 Agristar, предлагаемой в популярном размере 710/70R42. Российские аграрии по достоинству оценили надежное сцепление шины с сухой и влажной поверхностью, высокую комфортность вождения, износостойкость и топливную экономичность при использовании данной модели.



Специально для использования на прицепной технике специалисты компании разработали качественные и популярные диагональные шины Alliance 320 400/60-15 и 10.0/75-15. В данном сегменте шинной продукции компания является мировым лидером, предлагающим уникальные решения.



Также на Дне поля был представлен бестселлер из портфеля ATG, шина VF 600/55R26.5 Alliance 389 Agriflex+. Благодаря технологии пониженного давления Agriflex+ была создана флотационная шина сверхвысокой гибкости VF (Very High Flexion). Выполнение работ на тракторах, комбайнах, прицепах, пресс-подборщиках и других сельскохозяйственных машинах, оснащенных такими шинами, позволяет одновременно в среднем на 40% снизить нагрузку на грунт и уменьшить давление на оси. Таким образом, применение флотационных шин дает возможность одновременно повысить безопасность сельскохозяйственных работ за счет уменьшения воздействия на почву и снизить нагрузку на ходовую часть техники.



Радиальная шина 460/70R24 Alliance 580 разработана для эксплуатации в тяжёлых условиях. С учетом этой специфики шина оснащена стальным ремнем и обладает прекрасными характеристиками при использовании на строительных площадках и бездорожье.

