Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.303
eur
72.209
moex
2734.31
brent
60.78
пшеница
530.6
сахар
12.66

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Трактор «Ростсельмаш» 320: отзыв руководителя хозяйства
«Ростсельмаш»
Июнь 2019

Тракторы «Ростсельмаш» 320 | 340 с классической рамой появились в продаже относительно недавно и не так хорошо изучены профессиональным сообществом, как шарнирно-сочлененные. Поэтому сейчас каждый отзыв состоявшегося владельца, что называется, на вес золота, однако далеко не все из них готовы к публичным оценкам. Мы связались с председателем колхоза «Советсткая Россия» Владимиром Фоменковым, где уже год работает трактор 320, и он согласился рассказать о машине. Далее приводим наш диалог.
Фото: «Ростсельмаш»

— Трактор купили прошлой зимой. У нас в парке из ростовских машин раньше были лишь модели 305 (серия Row Corp, снята с производства в 2014 году — прим. автора), остальные все — импортного производства: JD, NH, Terrion (Terrion это тамбовская машина, производство РФ). Один трактор «Ростсельмаш» модель 305 мы продали, а вместо него приобрели 320.

— Как Вы оцениваете покупку?

— По-достоинству. Часто бываю на выставках. На одной из них понравился трактор. С моей точки зрения, конечно, лучше, когда в парке вообще одна марка. А если вот такой разношерстный состав, сложнее машины обслуживать. Все разное, проблем больше.

— Какие операции у вас тракторы выполняют?

— У нас земли почти 10 тыс. га, и уже несколько лет мы работаем по mini-till, то есть сеем по стерне, опрыскиваем гербицидами, не дискуем. Только некоторые сильно засоренные участки лущим на глубину до 7 см. 320 у нас агрегатируется сеялкой 9-метровой, пружинной бороной 24-метровой, лущильщиком 8-метровым.

— То есть полнокомплектный узел агрегатирования — преимущество?

— Не совсем так. У нас все орудия прицепные, но «Ростсельмаш» 320 с навеской работает на заготовке сенажа — трамбует с катком в 2,5 т.

— Что скажете по тяговитости, производительности, расходу топлива?

— Мощности ему хватает. Конкретные цифры не укажу, но производительность и расход топлива на уровне JD. Одинаково работают.

— Недостатки какие есть, на ваш взгляд? Поломки какие были?

— Нормальная машина. Поломок две: во-первых, не работает датчик расхода топлива; во-вторых, есть течь трубки гидрораспределителя. Причем именно сама трубка сочится, не соединение. Дилеры датчик поменяли, но что-то с ним все равно не так. А трубку привезли, но не ту. Пока подручными средствами держимся: обмотали резиной и поставили хомуты.

— Вы считаете, что сервисный центр недоработал?

— Вообще они все делают вовремя, нет претензий. Надеемся, и эти вопросы решатся. Хотя эти проблемы некритичны — машина в работе.

— И что, больше совсем никаких поломок не было? Ведь 320 отработал полный сезон, с весны до зимы?

— Да, полный сезон, как и обещал, посмотрел: 1150 моточасов. Но по конкретным операциям сказать не могу. И никаких поломок больше нет, что было, то указал. Работает и работает.

— Как считаете, машина себя оправдала?

— Работает и тратит солярку наравне с другими, стоит дешевле, сервис по стоимости доступный. Отработал сезон без простоев. Думаю, оправдывает. Вот у нас в планах заменить еще один трактор, рассматриваем вопрос о покупке 340 трактора. Понятно, что пока это на уровне намерений, но факт остается фактом: такой вариант обдумывают.

Я доверяю компании «Ростсельмаш». Что и говорить, в далекие 1970-е годы я сам, будучи студентом, проходил производственную практику именно на «Ростсельмаш». Спустя время стал его клиентом. Вот такие повороты судьбы. На 85-летие компании принимал активное участие в праздничных мероприятиях. И вот мы накануне 90-летия!

Краткая справка. Трактор 320 с подключаемым передним мостом комплектуется двигателем Cummins QSC 8.3 максимальной мощностью 322 л. с., АКПП Full PowerShift 16 / 9, гидравлической системой Closed Center Load Sensing System производительностью 208 л/мин. Узел агрегатирования — трехточечная навеска Cat III/IIIN грузоподъемностью 6 804, двухскоростной ВОМ 540 и 1000 об./мин, тяговый брус.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. «ДеЛаваль» принял участие в выставке AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo Uzbekistan-2019
Партнерский материал. Alliance представила инновационные шины донским аграриям
Партнерский материал. День поля «Института молока» в Калужской области – кормозаготовка без ошибок
Партнерский материал. Улучшение показателей продуктивности и физиологического состояния животных путем модулирования микробиоты
Партнерский материал. Руководство компании «МЕГАМИКС» обсудило перспективы сотрудничества с главой Чувашии

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Компания KUHN приняла участие в крупнейшей полевой агропромышленной выставке «Золотая Нива 2019»

Рекомендации
Рекомендации
Аналитика
Свинина и мясо бройлера дешевеют
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 10 по 16 июня
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №06, июнь 2019
Фото
Доходное место: Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников
Рейтинг
Четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией