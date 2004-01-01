Партнерский материал. Трактор «Ростсельмаш» 320: отзыв руководителя хозяйства

— Трактор купили прошлой зимой. У нас в парке из ростовских машин раньше были лишь модели 305 (серия Row Corp, снята с производства в 2014 году — прим. автора), остальные все — импортного производства: JD, NH, Terrion (Terrion это тамбовская машина, производство РФ). Один трактор «Ростсельмаш» модель 305 мы продали, а вместо него приобрели 320.



— Как Вы оцениваете покупку?



— По-достоинству. Часто бываю на выставках. На одной из них понравился трактор. С моей точки зрения, конечно, лучше, когда в парке вообще одна марка. А если вот такой разношерстный состав, сложнее машины обслуживать. Все разное, проблем больше.



— Какие операции у вас тракторы выполняют?



— У нас земли почти 10 тыс. га, и уже несколько лет мы работаем по mini-till, то есть сеем по стерне, опрыскиваем гербицидами, не дискуем. Только некоторые сильно засоренные участки лущим на глубину до 7 см. 320 у нас агрегатируется сеялкой 9-метровой, пружинной бороной 24-метровой, лущильщиком 8-метровым.



— То есть полнокомплектный узел агрегатирования — преимущество?



— Не совсем так. У нас все орудия прицепные, но «Ростсельмаш» 320 с навеской работает на заготовке сенажа — трамбует с катком в 2,5 т.



— Что скажете по тяговитости, производительности, расходу топлива?



— Мощности ему хватает. Конкретные цифры не укажу, но производительность и расход топлива на уровне JD. Одинаково работают.



— Недостатки какие есть, на ваш взгляд? Поломки какие были?



— Нормальная машина. Поломок две: во-первых, не работает датчик расхода топлива; во-вторых, есть течь трубки гидрораспределителя. Причем именно сама трубка сочится, не соединение. Дилеры датчик поменяли, но что-то с ним все равно не так. А трубку привезли, но не ту. Пока подручными средствами держимся: обмотали резиной и поставили хомуты.



— Вы считаете, что сервисный центр недоработал?



— Вообще они все делают вовремя, нет претензий. Надеемся, и эти вопросы решатся. Хотя эти проблемы некритичны — машина в работе.



— И что, больше совсем никаких поломок не было? Ведь 320 отработал полный сезон, с весны до зимы?



— Да, полный сезон, как и обещал, посмотрел: 1150 моточасов. Но по конкретным операциям сказать не могу. И никаких поломок больше нет, что было, то указал. Работает и работает.



— Как считаете, машина себя оправдала?



— Работает и тратит солярку наравне с другими, стоит дешевле, сервис по стоимости доступный. Отработал сезон без простоев. Думаю, оправдывает. Вот у нас в планах заменить еще один трактор, рассматриваем вопрос о покупке 340 трактора. Понятно, что пока это на уровне намерений, но факт остается фактом: такой вариант обдумывают.



Я доверяю компании «Ростсельмаш». Что и говорить, в далекие 1970-е годы я сам, будучи студентом, проходил производственную практику именно на «Ростсельмаш». Спустя время стал его клиентом. Вот такие повороты судьбы. На 85-летие компании принимал активное участие в праздничных мероприятиях. И вот мы накануне 90-летия!



Краткая справка. Трактор 320 с подключаемым передним мостом комплектуется двигателем Cummins QSC 8.3 максимальной мощностью 322 л. с., АКПП Full PowerShift 16 / 9, гидравлической системой Closed Center Load Sensing System производительностью 208 л/мин. Узел агрегатирования — трехточечная навеска Cat III/IIIN грузоподъемностью 6 804, двухскоростной ВОМ 540 и 1000 об./мин, тяговый брус.

