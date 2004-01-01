Партнерский материал. Как предотвратить раннее гниение корнеплодов

Берем ситуацию под контроль

- Первичное инфицирование культуры обычно происходит в период линьки корня, при его поражении корнеедом. В обычной ситуации поражение достигает своего пика в июле-августе. Если не предпринимать профилактических и лечебных мер, это может привести к полной потере урожая, так как сахарные заводы будут не в состоянии его переработать, — рассказывает глава Курского представительства «Щелково Агрохим» Сергей Суханов.



Нет урожая — нет прибыли! Об этом следует помнить каждому свеклосеющему предприяти, и предпринимать адекватные ситуации меры. Тем более что все факторы риска, приводящие к развитию корневых гнилей, можно условно разделить на две группы. Первая — климатического характера, и на нее человек повлиять не может. А факторы второй группы — как раз то, что является «зоной ответственности» каждого свекловода. В первую очередь, выбор устойчивого гибрида и эффективной схемы защиты сахарной свеклы.



Дело — за гибридом

В свеклосеющих регионах страны специалисты «Щелково Агрохим» наблюдают за тем, с каким успехом разные гибриды противостоят возбудителям корневых гнилей. Согласно данным мониторинга, высокую устойчивость демонстрируют гибриды, прошедшие процедуру дражирования на заводе «Бетагран Рамонь» и впоследствии обработанные фунгицидом «Кагатник, ВРК» (подробней о схеме расскажем ниже). Яркий тому пример — гибрид «Земис» (на фото). Его генетическая устойчивость к различным заболеваниям, включая корневые гнили, усилена эффективной заводской подработкой. Она подразумевает нанесение на семена защитной питательной оболочки. Как результат — повышается не только всхожесть и уровень энергии прорастания, но и устойчивость к неблагоприятным условиям среды, включая патогенную микрофлору, в колоссальном количестве находящуюся в почве.







Фото: Состояние сахарной свеклы на конец мая 2019 года. Гибриды иностранной селекции, пораженные корневыми гнилями на ранней стадии.









Фото: Состояние сахарной свеклы на конец мая 2019 года. Гибрид «Земис», обработанный «Кагатник, ВРК».



Аналогичную процедуру проходит все семена сахарной свеклы производства «Бетагран Рамонь», которую предлагает российским земледельцам компания «Щелково Агрохим». Таким образом, такие гибриды как «Бугги», «Дженни», «Тинкер» еще на стадии семени получают дополнительные преимущества, позволяющие им реализовать генетический потенциал продуктивности. Во время вегетации и при соблюдении рекомендаций от специалистов «Щелково Агрохим» они демонстрируют хорошую устойчивость к корневым гнилям, а по итогам уборки — высокую урожайность и достойную сахаристость.



Впрочем, научная мысль не стоит на месте. Забегая вперед, скажем: компания «Щелково Агрохим» и селекционный центр «СоюзСемСвекла» при содействии организаций-партнеров готовится вывести на рынок новую линейку российских гибридов. Это селекция, направленная на повышение устойчивости сахарной свеклы к корневым гнилям. Ожидается, что первые из них войдут в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России, уже в следующем сельхозсезоне. А в продаже они появятся в 2021 году.



А пока эти продукты находятся на «подступах» к российскому рынку, запоминаем и используем в работе гибриды производства «Бетагран Рамонь»: разумеется, с эксклюзивной системой защиты от «Щелково Агрохим», речь о которой пойдет далее.



Схема успеха

Эффективный способ, позволяющий предотвратить развитие корневых гнилей, заключается в применении специального фунгицида «Кагатник, ВРК». Его активным компонентом является бензойная кислота: вещество природного происхождения, которое оказывает сильное угнетающее действие на дрожжи, бактерии и плесневые грибы. Доказано на практике: обработка препаратом «Кагатник, ВРК» останавливает развитие уже начавшихся процессов гниения и заживляет пораженные участки корнеплодов. И в этом плане он демонстрирует лучшие результаты, чем традиционные фунгициды.



- В борьбе с корневыми гнилями наш препарат «Беназол, СП» на основе бенамила показал меньшую эффективность, чем фунгицид Кагатник, ВРК. Мы объясняем это следующим образом: первый продукт, обладая системным действием, передвигается по растению с восходящими токами по ксилеме. Таким образом, он не может воздействовать в полной мере на корнеплод. В то время как «Кагатник, ВРК» оказывает явный консервирующий эффект. Он угнетает дыхательные процессы патогена и, соответственно, снижает его активность. В схемах мы используем препарат «Ультрамаг Бор» - данный элемент укрепляет проводящую систему корнеплода, — а также микроудобрения (желательно серии «Биостим»), которые способствуют активизации иммунитета растений. Данный прием приводит к локализации и заживлению пораженных участков корня, позволяет ему расти и развиваться дальше, — говорит Сергей Суханов.



Доказано на практике

Также Сергей Суханов рассказал нам и о практическом опыте борьбы с заболеванием:



- В 2017 году из-за низких майских температур и избыточного увлажнения почвы в летний период произошла вспышка корневых гнилей в хозяйствах агропроекта МНГСК. Исторически сложилось так, что лучшими по урожайности сахарной свеклы всегда считались ООО «Велес Агро» и ООО АК «Глушковский». Агрокомплекс «Олымский» из-за дефицита влаги и постоянных природных катаклизмов традиционно был третьим по урожайности, хотя имеет наибольшую площадь посева данной культуры — порядка 9-10 тыс. га. При этом именно в агрокомплексе «Олымский» эпифитотийное развитие корневых гнилей началось первым. Наша компания выделила предприятию «Кагатник, ВРК» на всю площадь пораженных посевов. Мы применили следующую схему: «Кагатник, ВРК» (2 л/га) и «Ультрамаг Бор» (1 л/га). В двух других предприятиях от схемы отказались.



В результате урожайность в агрокомплексе «Олымский» составила 544,7 ц/га, что вывело его на первое место среди всех предприятий, являющихся частью агропроекта МНГСК! Более того, отрыв «Олымского» от хозяйств, где «Кагатник, ВРК» не использовали, оказался значительным. Так, в «Велес Агро» в среднем собрали 457 ц/га, а в агрокомплексе «Глушковский» - 436,1 ц/га.



А на результатах отделения «Карыжское», входящего в агрокомплекс «Глушковский», хочу остановиться отдельно. Напомню: здесь рекомендованные препараты не применили, и урожайность в отделении составила всего 233 ц/га. Более того, завод отказался принимать эту сахарную свеклу из-за высокого процента гнили корнеплодов, — говорит глава курского представительства.



По его словам, данная тема должна быть подвергнута более детальному изучению и исследованиям. Эту точку зрения разделяет и руководитель регионального центра технологий АО «Щелково Агрохим» Евгений Сазонов. Он сообщил, что компания уже заложила опыт в Азербайджане, где ситуация с корневыми гнилями сахарной свеклы стоит чрезвычайно остро.



Учитывая актуальность проблемы и ее экономические последствия, нет сомнений, что исследования действия препарата «Кагатник, ВРК» будут продолжены.



- Это актуально еще и потому, что на сегодняшний день в России нет зарегистрированных препаратов, эффективно решающих данную проблему, — говорит Сергей Суханов.



Дигестия в плюсе

Еще один известный свеклосахарный регион — Краснодарский край. Здесь об опыте применения препарата «Кагатник, ВРК» в борьбе с корневыми гнилями рассказал главный агроном ООО «СП Коломейцево» Роман Мишнев:



- В прошлом году мы использовали препарат «Кагатник, ВРК» по вегетирующим культурам, чтобы приостановить начавшееся развитие корневых гнилей. Фунгицид сработал отлично: он как бы запечатал инфекцию, не давая ей развиваться дальше.



Кроме того, дигестия обработанной свеклы оказалась на 1-1,5% выше, чем у необработанных корнеплодов. В денежном эквиваленте прибавка получается очень хорошая, она окупает не только затраты на препарат, но и позволяет получить хорошую прибыль, — сообщил нам специалист.



Действительно, кроме защиты корнеплодов, данный препарат обладает дополнительным функционалом. Доказано: если использовать «Кагатник, ВРК» за 14-60 дней до уборки, это приведет к повышению сахаристости. Механизм следующий: под воздействием бензойной кислоты активизируется миграция питательных веществ из листьев в корнеплоды. Этот процесс напрямую влияет на показатели сахаристости.



Климат меняет подходы

А теперь — несколько слов о том, что способствует раннему гниению сахарной свеклы, и на что человек повлиять не может:



- Первоочередную роль в развитии болезни играет температурный режим. Это либо низкие, либо аномально высокие при избыточном увлажнении температуры в мае. Так называемый «парниковый эффект» благоприятно сказывается на развитии патогенной микрофлоры, — говорит Сергей Суханов.



С ним согласен Евгений Сазонов:



- Ситуация в Башкирии, Мордовии, Татарстане меняется стремительно, и в 2019 году на нескольких полях, которые мы наблюдаем, зафиксирована данная проблема. В первой декаде июня у нас уже начались первые обработки препаратом «Кагатник, ВРК» из расчета один литр на гектар плюс борсодержащее микроудобрение, — рассказывает он.



Нужно понимать, что «Кагатник, ВРК» зарегистрирован в норме расхода 2 л/га. Но это — если использовать его в «традиционные» сроки: за 2-4 недели до уборки. При раннем развитии корневых гнилей размер и масса корнеплода еще невелики, поэтому и норма расхода снижена в два раза.



Но вернемся к причинам раннего гниения. Среди них Евгений Сазонов также называет перемены в климате:



- Во-первых, мы практически лишились нормальной морозной зимы. Последние несколько сезонов она была очень мягкой, что хорошо для возбудителей болезней и плохо — для сахарной свеклы. Во-вторых, на развитии патогена самым лучшим образом сказывается большое количество влаги. А нынешней весной регион заливали дожди. В-третьих, важную роль играют температурные «качели». Климат становится все более непредсказуемым: нынешней весной после заморозков температура воздуха резко подскочила до 36ºС, держалась на этой отметке несколько дней, после чего вновь наступало резкое похолодание. Такие перепады только способствуют ослаблению культурных растений и развитию заболеваний, — констатирует Евгений Сазонов.



Разумеется, аграриям не под силу взять под контроль перемены, происходящие в климате. Но есть и другие факторы, благоприятствующие развитию гнилей. И во многих из них виноват сам человек.



Ротация и селекция как факторы риска

- Большую проблему представляет систематическое нарушение севооборота в пользу сахарной свеклы, — продолжает Евгений Сазонов. — Наши аграрии практикуют севообороты с коротким периодом ротации — три, а то и два года. В то время как необходимо соблюдать четырех- или пятилетний период ротации, — напоминает он.



Многие местные предприятия практикуют суперкороткую ротацию — всего год. Как результат, в почве формируется высочайший инфекционный фон, что ведет к раннему поражению культуры.



Еще один фактор, о котором нужно знать, формируя гибридную линейку сахарной свеклы, заключается в отличиях между отечественной и импортной селекцией.



- Гибриды российской селекции обладают большей устойчивостью к корневым и кагатным гнилям, чем импортные, — отмечает Сергей Суханов. — И это в еще большей степени повышает заинтересованность российских аграриев в появлении на рынке новых гибридов от «Щелково Агрохим» и «СоюзСемСвекла».



Алгоритм действий

Резюмируя, перечислим агротехнические приемы от экспертов «Щелково Агрохим», которые позволяют предотвратить развитие гнилей сахарной свеклы:



· соблюдение севооборота с оптимальным периодом ротации. Возможно, многим собственникам свеклосахарного бизнеса это может показаться невыгодным решением. Впрочем, если не последовать совету экспертов сегодня, спустя несколько лет ситуация с корневыми гнилями может достичь критических отметок;



· повышение уровня плодородия и супрессивности российских почв. Речь идет о большой комплексной работе, подразумевающей внесение органических и органо-минеральных удобрений, внедрение сидеральных паров в севооборот, применение препаратов на основе гуминовых кислот;



· правильный подбор посевного материала: использование районированных гибридов и гибридов, устойчивых к данному виду заболеваний;



· сбалансированное внесение минеральных удобрений, основанное на результатах агрохимического обследования почв;



· в случае возникновения проблемы — долотование почвы с одновременным внесением в зону рядка азотных удобрений на глубину 6-8 см с заделкой;



· применение повышенных доз препарата «Биостим Свекла» (1-2 л/га) и «Ультрамаг Бор» (1 л/га) по листу в смеси с фунгицидом «Кагатник, ВРК» (2 л/га).



- Работа должна быть комплексной. Если выкидывать из технологии те или иные пункты, через несколько лет и фунгициды станут бессильны перед накопившимся объемом инфекции. С другой стороны, если стараться соблюдать агротехнику, «Кагатник, ВРК» продолжит отлично справляться с проблемой гнилей, — заявил Евгений Сазонов.









