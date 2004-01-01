Партнерский материал. «Объединенная вагонная компания» поставила GATX Rail Vostok цистерны для перевозки патоки

Модель 15-6900-04 разработана Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий и производится на базе «ТихвинХимМаш» (обе компании входят в железнодорожный холдинг НПК ОВК).



Одним из ключевых преимуществ вагона-цистерны является уникальная конструкция котла. Он изготавливается из нержавеющей стали и проходит специальную комплексную (как механическую, так и химическую) обработку внутренней поверхности в соответствии с повышенными требованиями мировых стандартов перевозки пищевых грузов. В частности, в качестве необходимой процедуры обработки нержавеющей стали в процессе производства применяется химическая пассивация с образованием защитной микропленки на внутренней поверхности котла. Такой подход обеспечивает сохранность качества перевозимых грузов, в том числе уже готовых к употреблению. Цистерна модели 15-6900-04 позволяет перевозить порядка 30 позиций крахмалопродуктов и растительных масел. При этом вагон обеспечивает максимальную полноту слива даже вязких грузов при различных температурных условиях за счет котла с ломаной осью и системы разогрева — наружной паровой рубашки уникальной конструкции.



Увеличенный объем кузова и грузоподъемность вагона (56 м3 и 74,4 т соответственно) позволяют максимально использовать технические возможности цистерны, обеспечивая погрузку на 7-10 т больше, чем в подвижном составе, стандартно используемом на пространстве 1520. Такая разница в погрузке дает возможность сократить потребный парк почти на 10%.



Значительным конкурентным преимуществом является увеличенный межремонтный пробег, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на всем жизненном цикле вагона.



Елена Королькова, заместитель генерального директора GATX Rail Vostok, прокомментировала: «Мы ценим наше сотрудничество с «Объединенной вагонной компанией». В парке GATX Rail Vostok уже имеются тихвинские вагоны для перевозки каустической соды. Наши клиенты проявляют определенный интерес к моделям повышенной грузоподъемности, и мы рады, что можем в партнерстве с ОВК предложить им такой парк и получить практический опыт его эксплуатации. Мы рады отметить, что команда ОВК демонстрирует большой профессионализм и готовность соответствовать всем нашим требованиям».



Илья Шиян, коммерческий директор НПК ОВК, добавил: «Мы ценим развитие сотрудничества с GATX Rail Vostok. Надеемся, что эксплуатация новой для пространства 1520 цистерны для перевозки патоки позволит максимально эффективно перевозить груз, сохраняя его качество и повышая конкурентоспособность как оператора, так и производителя груза».



Российский рынок крахмальной патоки стабильно растет. За последние пять лет выпуск патоки вырос более чем на 40% ─ до 571 тыс. т, почти ежегодно устанавливая абсолютный рекорд. Однако погрузка патоки по железной дороге выросла всего на 25% ─ до 175 тыс. т. Большая часть грузов перевозится автомобильным транспортом. Текущий парк железнодорожных цистерн для патоки устарел (как физически, так и морально). 60% цистерн для патоки эксплуатируется для перевозки жидких удобрений, у более 20% истечет нормативный срок службы до 2024 года.



Патоку рекомендуется перевозить в емкостях из нержавеющей стали, что гарантирует сохранность качества перевозимых грузов, тогда как материал 95% текущего российского парка вагонов для работы с патокой — это обычная черная сталь. Прогнозируется, что с появлением на рынке подвижного состава из нержавеющей стали железная дорога сможет привлечь больше объемов под перевозку, а производители патоки получат надежный подвижной состав, призванный оптимизировать затраты и поддержать высокое качество продукции.

