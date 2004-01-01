Партнерский материал. СафМаннан: как дрожжевые фракции могут компенсировать негативное воздействие теплового стресса у домашних птиц

Недавние достижения в области гликобиологии и иммунологии раскрыли основные механизмы, приводящие к иммунной модуляции, под действием различных соединений дрожжевых фракций (ДФ) (включая маннанолигосахарид и 1,3/1,6 бета-глюканы). Однако данные соединения, по-видимому, оказывают различное воздействие не только на иммунные клетки, но также на клетки слизистой оболочки кишечника.



На основании данных свойств можно предположить, что дрожжевые фракции могут обратить или компенсировать физиологические изменения, вызванные тепловым стрессом.



Обзор

Недавние исследования показали, что дрожжи или продукты, полученные из дрожжей (включая маннанолигосахарид, МОС), могут защищать животных от инфекционных заболеваний, восстанавливая иммунную функцию и стимулируя сильные воспалительные реакции, в дополнение к усиленному адаптивному иммунному ответу (Gao и соавт., 2008; Yitabrek и соавт., 2012; Shanmugasundaram и соавт., 2013). Кроме того, было обнаружено, что добавление дрожжевых культур в корм цыплят-бройлеров может улучшить врожденную и адаптивную иммунную функцию. Действительно, добавление дрожжевой культуры в корм увеличивало активность сывороточного лизоцима и повышало титры антител к вирусу ньюкаслской болезни, IgM в сыворотке крови и IgA в слизистой оболочке (Gao и соавт., 2008).



Интересно отметить, что продукты, полученные из Saccharomyces cerevisiae (живые дрожжи или концентрат дрожжевого белка), снижают количество бактерий в содержимом желудка и экскрементах цыплят-бройлеров, подвергшихся тепловому стрессу и зараженных Salmonella пероральным путем (Haldar и соавт., 2011). В том же исследовании авторы наблюдали снижение концентрации кортизола в сыворотке крови на фоне повышения Т3 в сыворотке крови. Таким образом, это доказывает, что продукты, полученные из дрожжей, влияют на параметры, которые считаются признаками теплового стресса.



Более убедительные результаты были получены у цыплят-бройлеров, получавших дрожжевые фракции с высоким содержанием маннанов и бета-глюканов. Действительно, добавление в пищу ДФ улучшило фагоцитарную активность макрофагов, ключевой механизм уничтожения поступающих бактерий. (Ferreira и соавт., 2011). Более того, было обнаружено, что добавление в корм дрожжевых фракций Saccharomyces cerevisiae может поддерживать целостность кишечника у цыплят-бройлеров, вакцинированных против кокцидиоза (Luquetti и соавт., 2012). Данное свойство представляется очень перспективным в борьбе с негативным воздействием теплового стресса на барьерную функцию эпителия пищеварительного тракта.



Тепловой стресс вызывает значительную иммуносупрессию, как непосредственно, с помощью неизученного механизма, так и косвенно, путем активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В этом случае добавление ДФ S. cerevisiae также будет полезным. Действительно, добавление ДФ к суточному рациону цыплят, получавших циклоспорин-А (мощный иммуносупрессор), увеличивало прирост массы тела, восстанавливало лимфопролиферативный ответ и увеличивало относительную массу бурсы Фабрициуса и вилочковой железы (Zhang и соавт., 2012).



У птиц в условиях теплового стресса часто наблюдается снижение массы бурсы Фабриция и вилочковой железы.



Результаты исследования

a. Снижение негативного воздействия теплового стресса при помощи препарата «СафМаннан»: влияние на прирост и уровень кортикостерона



В 2012 году Sohail и соавт. оценили влияние добавления в корм препарата «СафМаннан» на цыплят-бройлеров после воздействия хронического теплового стресса.



270 однодневных цыплят-бройлеров (Ross-708) обоих полов случайным образом разделили на три группы (n = 90) в трех повторностях. Цыплят-бройлеров поместили в загоны для напольного содержания на подстилку из свежих опилок в помещениях с контролем окружающей среды. Температура в первый день в группе теплового стресса и группе «СафМаннан» составляла 35 ± 2°C и поддерживалась на этом уровне до 42 дня. Температура в группе контроля составляла 35 ± 2°C в первый день и снижалась на 3°C в неделю до достижения уровня 26 ± 2°C. Птицам давали следующий корм:



— Группа контроля: кукурузно-соевый мучной рацион



— Группа теплового стресса: кукурузно-соевый мучной рацион



— Группа «СафМаннан»: кукурузно-соевый мучной рацион с добавлением 500 ppm препарата «СафМаннан»



Показатели измеряли на 21 день и 42 день. Концентрацию кортикостерона в плазме крови оценили у 30 птиц в каждой группе (10 в каждой из трех повторностей) на 21 и 42 дни.



— В группе теплового стресса прирост массы тела был на 18,3% меньше на 21 день и на 49,6% меньше в 42 дня по сравнению с группой контроля.



— Добавление в корм препарата «СафМаннан» значительно повышало прирост массы тела на 8,1% в 21 день и на 17,7% в 42 день по сравнению с группой теплового стресса. Добавление препарата «СафМаннан» в корм цыплят-бройлеров привело к сопоставимой КК с группой контроля в 42 дня.







Оценка уровня кортикостерона в сыворотке крови считается показателем теплового стресса (Quinteiro-Filho и соавт., 2010). Добавление препарата «СафМаннан» в корм цыплят-бройлеров привело к более низкой концентрации кортикостерона в сыворотке крови, чем в группе теплового стресса при измерении на 21 и 42 день выращивания. Значения были сопоставимы с группой контроля.







Добавление в корм препарата «СафМаннан» способствует снижению негативного воздействия хронического теплового стресса. Данная тенденция сохранялась на всем протяжении исследования.



b. Снижение негативного воздействия теплового стресса при помощи препарата «СафМаннан»: влияние на прирост и уровень гормонов щитовидной железы



Целью данного исследования, проведенного в Мексике в 2015 году (Arce и соавт., не опубликовано), была оценка влияния различных доз препарата «СафМаннан» на уровень гормонов щитовидной железы у цыплят-бройлеров в состоянии теплового стресса.



46 самцов (Cobb 500) содержали при высокой температуре (максимум 35°C с высокой степенью вариации) в возрасте от одного дня до 42 дней. Измеряли параметры прироста и уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, T3, T4).



Группы терапии:



— Контроль



— «СафМаннан» 250 ppm



— «СафМаннан» 500 ppm







«СафМаннан» обеспечивает более высокий прирост у цыплят-бройлеров в хронических условиях теплового стресса, снижает уровень ТТГ и повышает уровень гормонов щитовидной железы, включая Т4.



Заключение

В условиях теплового стресса препарат «СафМаннан» предотвращает негативные последствия теплового стресса, поддерживая иммунную систему, контролирует воспаление и поддерживает целостность кишечника для всасывания питательных веществ необходимых для роста птиц.



Таким образом, «СафМаннан» следует включать в программы предотвращения теплового стресса



— Управление фермой



— Кормление и стратегия питания



Применение добавки «СафМаннан» является очень важным для контроля воздействия теплового стресса в странах или регионах с жарким климатом.



Dr. Alain Riggi, Глобальный менеджер по птицеводству Phileo (Франция)



Dr. Guillaume Tabouret, Главный исследователь в Национальном институте сельскохозяйственных исследований (Франция)





