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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alltech приветствует тех, кто использует возможности сельского хозяйства для создания Планеты изобилия
Alltech
|
Июнь 2019
Заявки на выдвижение кандидатов принимаются до 31 июля 2019 года. Награждение победителей состоится на главной сцене ONE: Конференции идей Alltech (ONE2020)
Фото: Alltech

Современные новости носят преимущественно негативный характер, пророча неминуемые несчастья в ближайшем будущем. Однако на ONE: Конференции идей Alltech (ONE19), доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech, представил новое видение Alltech под названием «Работая вместе над созданием Планеты изобилия».

«Мы считаем, что в будущем мир может быть полон изобилия, благодаря использованию новых технологий, методов управления, а также самого ценного неисчерпаемого ресурса — изобретательности человечества, — отметил Лайонс. — Для этого требуется расширение сотрудничества. Планета изобилия — это приглашение к совместной работе, не взирая на различия в экономике и географические границы, ради создания гармоничного мира для людей, животных и растений».

Сельское хозяйство — уникальная отрасль, позволяющая противостоять серьезным мировым проблемам, например, таким как безопасность продуктов питания, недостаток пищи, загрязнение воздуха, воды и земли, изменение климата, энергетические проблемы. Ни одна другая область деятельности не обладает столь большим потенциалом позитивного влияния на планету.

Чтобы вдохновить к сотрудничеству и способствовать изобретательству, Alltech будет делиться захватывающими историями людей и необыкновенными технологиями, которые способствуют созданию Планеты изобилия. Компания Alltech разработала также программу поощрения для тех, кто уже сейчас вносит свой вклад, работая в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

Награды Планеты изобилия будут присуждаться тем, кто способствует формированию мира изобилия через образование, подготовку кадров, технологии кормления и цифровые решения, новые методы управления, инновационные идеи и охрану здоровья в сельскохозяйственной и пищевой отраслях. Всего выделено восемь номинаций:

- Фермер

- Студент

- Преподаватель

- Журналист

- Некоммерческая организация

- Сообщество

- Бизнес

- Стартап

«Наш собственный путь может быть уникальным, но, если мы будем работать вместе, наша конечная цель может быть общей: на Планете изобилия, где достаточно полноценной пищи для всех, управление мировыми ресурсами осуществляется для будущих поколений, процветания людей, животных и растений, — отметил Лайонс. = Награды Планеты изобилия будут присуждаться тем, кто обладает достаточной смелостью для того, чтобы присоединиться к нам на этом пути и проложить новый».

Победители будут представлены в видеоматериале, блоге или подкасте. Каждый из них получит поездку на двоих на ONE: Конференцию идей Alltech (ONE2020), которая состоится в Лексингтоне 17-19 мая 2020 года. Там же, на главной сцене ежегодного мероприятия, будут проходить награждения.

Форма для номинации на награды Планеты Изобилия доступна онлайн
до 31 июля 2019 года. Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях, используя хештег #PlanetofPlenty.

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