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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Микосорб A+»®, новейший продукт Alltech, сертифицирован Углеродным фондом
Alltech
|
Июль 2019
В связи с истощением природных ресурсов, изменением климата и ростом населения, устойчивое развитие, несомненно, становится приоритетом для бизнеса и сельского хозяйства
Фото: Pixabay

Каждый бизнес и каждый человек играют свою роль. В продолжение своих усилий по снижению воздействия сельского хозяйства на окружающую среду Alltech объявил о включении адсорбента микотоксинов «Микосорб A+»®
в перечень продуктов, сертифицированных Углеродным фондом.

Углеродный фонд подтвердил, что при правильном использовании «Микосорб A+» способен улучшить продуктивность поголовья и аквакультуры за счет уменьшения воздействия микотоксинов. «Микосорб A+» улучшает эффективность обычного рациона, способствуя улучшению показателей усвоения питательных веществ, потребления сухого вещества (на единицу продукции) и молочной продуктивности (у скота).

Углеродный фонд подтвердил, что эти изменения могут привести к снижению выделения метана жвачными животными, а также к улучшению продуктивности у моногастричных животных и рыб.

«Микотоксины представляют угрозу для здоровья животных и прибыльности производителей, выявление и решение этих скрытых проблем имеет большое значение для фермеров, — пояснил Ник Адамс, директор по микотоксинам компании Alltech. — “Микосорб A+” снижает усвоение микотоксинов животными, таким образом устраняя их негативное воздействие на здоровье и продуктивность. Аккредитация Углеродным фондом означает признание постоянных усилий Alltech, направленных на улучшение продуктивности при одновременном снижении воздействия на окружающую среду».

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