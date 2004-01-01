Партнерский материал. «Микосорб A+»®, новейший продукт Alltech, сертифицирован Углеродным фондом

Каждый бизнес и каждый человек играют свою роль. В продолжение своих усилий по снижению воздействия сельского хозяйства на окружающую среду Alltech объявил о включении адсорбента микотоксинов «Микосорб A+»®

в перечень продуктов, сертифицированных Углеродным фондом .



Углеродный фонд подтвердил, что при правильном использовании «Микосорб A+» способен улучшить продуктивность поголовья и аквакультуры за счет уменьшения воздействия микотоксинов . «Микосорб A+» улучшает эффективность обычного рациона, способствуя улучшению показателей усвоения питательных веществ, потребления сухого вещества (на единицу продукции) и молочной продуктивности (у скота).



Углеродный фонд подтвердил, что эти изменения могут привести к снижению выделения метана жвачными животными, а также к улучшению продуктивности у моногастричных животных и рыб.



«Микотоксины представляют угрозу для здоровья животных и прибыльности производителей, выявление и решение этих скрытых проблем имеет большое значение для фермеров, — пояснил Ник Адамс, директор по микотоксинам компании Alltech. — “Микосорб A+” снижает усвоение микотоксинов животными, таким образом устраняя их негативное воздействие на здоровье и продуктивность. Аккредитация Углеродным фондом означает признание постоянных усилий Alltech, направленных на улучшение продуктивности при одновременном снижении воздействия на окружающую среду».

