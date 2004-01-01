Партнерский материал. Farmers Edge на Дне поля «ФосАгро Орел»: цифровые технологии для успешного агробизнеса

Сегодня сельхозпроизводители принимают около 50 ключевых решений в течение полевого сезона. Обоснованные решения должны базироваться на фактах, а не предположениях. Farmers Edge помогает принимать верные решения, основываясь на данных непосредственно с полей. Оперативная и точная информация о состоянии посевов позволяет оценить динамику развития растений, выявить аномалии и отклонения и выяснить их причины, максимально эффективно применять средства производства, защитить потенциал урожайности от вредителей и заболеваний. В эффективности спутникового мониторинга участники Агротехнологической конференции «ФосАгро» убедились своими глазами.



Агрополигон «ФосАгро» включал в себя делянки с посевами шести культур (ячмень, рапс, нут, соя, кукуруза и подсолнечник), на которых сравнивались системы минерального питания, рекомендованные «ФосАгро», и принятые в хозяйстве. Данные делянки были оцифрованы компанией Farmers Edge, и специалисты компании при помощи спутникового мониторинга наблюдали за развитием вегетации на поле с начала полевого сезона. Ознакомившись со спутниковыми снимками, участники мероприятия убедились в реальном эффекте минерального питания по системе, рекомендованной «ФосАгро», отмеченного на нескольких опытных участках ускоренным развитием вегетации по сравнению с контролем.







Спутниковые снимки также открывают широкие возможности для обнаружения проблемных локаций на поле. Спутниковые снимки Farmers Edge имеют высокую частоту предоставления (около пяти снимков в неделю) и высокое разрешение (3 м на пиксель). Таким образом сельхозпроизводитель получает максимально оперативную информацию о состоянии его полей и тех участках, которые необходимо обследовать. Участники Агротехнологической конференции могли своими глазами увидеть те проблемные локации на поле, которые были отмечены на спутниковом снимке, и выдвинуть предположения об их причинах. Снимок точно определяет положение этих локаций, устраняя необходимость осматривать поле наугад. В условиях производственных посевов такая ценная информация поможет сокращать время на полевые осмотры, определять необходимость обработок и сохранить потенциал урожайности.



Интерес участников также вызвал мониторинг погоды при помощи полевой метеостанции Farmers Edge, установленной в локации проведения мероприятия. Специалисты Farmers Edge объяснили аудитории, как точные метеоданные позволяют осуществлять агрономическое моделирование фаз развития культуры и прогнозирование риска появления вредителей и заболеваний.



На данной локации были представлены далеко не все цифровые решения в портфолио Farmers Edge, которые помимо указанных сервисов включают мониторинг техники, отбор и анализ проб почвы для разработки рекомендаций по питанию.

Даже кратковременный дождь не уменьшил интереса участников к полевой экспозиции. Конференция прошла в динамичном режиме дискуссии, обмена опытом и мнениями. Такие мероприятия очень нужны и важны, чтобы год от года воплощать в жизнь курс на повышение сбора урожая и его качества.



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