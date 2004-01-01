Партнерский материал. Трактор 320 | 340 с точки зрения «сервисника»

— Алексей, ваша организация «ведет» трактор 340 от компании «Ростсельмаш», что за хозяйство его приобрело и почему?



— Относительно небольшое предприятие. Парк техники тоже небольшой, тракторы у них, соответственно, тоже не особо мощные. Есть целая «коллекция» причин, по которым они решили приобрести трактор серии 1000. Он такой же мощности, как в хозяйстве были до него, комплектация у него выигрышная, да и мы работаем, не буду скромничать, хорошо.



— Сколько трактор отработал, можно уже о каких-то результатах говорить?



— Машину они взяли прошлой осенью, но трактор сразу же ушел на вспашку и обработал 1500 га, наработал 750 моточасов. Агрегатируют его с 9-корпусным оборотным плугом. Да, рекомендует производитель 8-корпусный, но вот не было такого, был только этот. Пашут на глубину 27-30 см. Тянет и не жалуется, хотя и залежи обрабатывал. Скорость 7-9 км/ч, конечно, нижняя — на трудных фонах. А главное, расход топлива даже с учетом «перебора на корпус», тяжелой почвы и достаточно высокой скорости — 17 л/га. В округе все закладывают 18 л/га в нормы.



А потом всю зиму таскал прицеп. И никаких проблем с зимним запуском ни разу не было. По весне бегал с легким 14-метровым плугом. На текущий момент у него наработка около 1300 моточасов. Вот такие результаты. Правда, оператор на нем очень аккуратный, грамотный, с ним хозяйству просто повезло. Не рвет никогда, машина у него чистая, ухоженная. Мы на 1000 моточасов ездили — как новая. Сейчас будем трактор доукомплектовывать пневмотормозами, потому что ему обновку купили — прицеп побольше.



— Какое вообще сложилось впечатление о тракторе 340 у вас и у владельца?



— Интересная машина. Действительно дает больше предполагаемого, убедились. Да, первые 200 часов были некоторые накладки, но это у нас первая машина была, кое-какие моменты мы сами не учли. Они уже не повторятся.



А в хозяйстве подумывают о приобретении еще одного такого трактора, пошли бы на повторную покупку, если бы он их не устраивал?



Если и есть какие-то вопросы к машинам серии 1000, так это отсутствие возможности поставить фронтальный ВОМ — очень востребованная опция в регионе, которой производитель не дает. Да, с точки зрения рационального использования техники, на такой мощный трактор ставить, например, косилку, не целесообразно. А с точки зрения владельца, это выгоднее, чем под косилку держать еще одну маломощную машину. Тут ведь расчет такой: выйдет из строя самоходка, прицепим на время навесную, отобьемся.



— И как вы думаете, какие перспективы у трактора 340?



— Нам трактор нравится. Машина действительно тяговитая, рабочая такая лошадка. Комфортный, современный. Приезжали из хозяйства с парком «иностранцев», посмотрели — по цене и стоимости обслуживания при одинаковых затратах на ГСМ «наш» трактор очень привлекателен. Мы думаем, перспективы у 340 хорошие. Фактически пока работают первые ласточки. К машине просто еще присматриваются.



Мы обратились в «Ростстельмаш» с просьбой прокомментировать информацию и узнали следующее. Производитель планирует локализовать производство тракторов 320 | 340 серии 1000. В компании знают о востребованности опции фронтального ВОМ, и этот момент обязательно будет учтен.

