Pop Vriend Seeds занимает лидирующую позицию на рынке семян шпината и предлагает перспективный портфель семян других овощных культур. Компания была создана в 1956 году, активно развивается, и достигла товарооборота в размере 75 млн евро в 2017/18 финансовом году и превысила среднюю рентабельность. Ее приобретение укрепит будущий рост товарооборота и финансовых показателей KWS, а также будет способствовать достижению стратегических целей. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июля 2019 года.



Семена овощных культур формируют новое бизнес-направление

Объем рынка семян овощных культур оценивается в 5 млрд евро в год и демонстрирует тенденцию к росту. Основными стимулами к потреблению овощей в мире служат повышенная осведомленность в вопросах здорового питания и рост мирового населения. Среди стратегических целей KWS — формирование заметной и долгосрочной позиции на рынке семян овощных культур. Для этого в ближайшие годы компания планирует осуществлять поэтапные инвестиции. Данная стратегия основана на создании собственного направления селекции овощных культур и достижении органического роста наряду с производством и сбытом лицензированных сортов овощных культур. Новое бизнес-направление по производству семян овощных культур будет базироваться в городе Вагенинген, Нидерланды, передовом регионе по разработке новых сортов овощных культур.



С приобретением Pop Vriend Seeds компания KWS делает важный шаг в своём стратегическом развитии. «Мы сердечно приветствуем наших новых коллег в компании KWS и очень надеемся на дальнейшее успешное развитие бизнеса вместе с сотрудниками и клиентами Pop Vriend Seeds, — говорит д-р Хаген Дуэнбостель, генеральный директор компании KWS. — Благодаря этому приобретению мы закрепимся на экономически привлекательном рынке, который отличается долгосрочным ростом и следует тенденции здорового питания. Уже более 160 лет мы успешно занимаемся селекцией ведущих сельскохозяйственных культур и этот опыт поможет нам развивать нашу деятельность и семян овощных культур».



«Мы очень рады стать частью KWS, семейного предприятия с многолетней историей и грандиозным опытом в селекции растений. KWS стремится продолжить и расширить наш бизнес за пределами площадки в Андейке, что является хорошей новостью для наших сотрудников, их семей и клиентов нашей компании во всем мире», — добавляет Лара Тиммерман, генеральный директор Pop Vriend Seeds.

