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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Цифровые инструменты Farmers Edge на тренинге CNH Industrial «АгроРалли-2019»
Farmers Edge
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Июль 2019
С 24 по 27 июня Новоселицкий район Ставропольского края принимал у себя гостей — более 100 представителей дилеров техники компании CNH Industrial приехали на Тренинг Camp «АгроРалли-2019»
Фото: Farmers Edge

Мероприятие получилось по-настоящему масштабным и содержательным и включало как теоретическую лекционную часть, так и практическую часть в поле непосредственно на технике, где все желающие могли сразу же применить полученные знания или даже попробовать себя в роли оператора машин. Полевые учебные станции охватывали широкий спектр полевых операций, от почвообработки до кормозаготовки и точного земледелия.

На станции защиты растений и точного земледелия работала команда Farmers Edge Россия. В 2018 года компании Farmers Edge и CNH Industrial объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации агробизнеса. Данное сотрудничество откроет для сельскохозяйственного рынка эксклюзивные сервисы и цифровые инструменты, сочетающие проверенные продукты и инновационные технические решения, расширяющие возможности увеличения производительности и рентабельности.

Тренинг Camp «АгроРалли-2019»
Фото: Farmers Edge

В ходе работы на станции представителям дилеров CNH Industrial команда Farmers Edge Россия рассказала о цифровых решениях для агробизнеса.

Farmers Edge на российском рынке предлагает следующие инструменты обработки полевых данных:

- спутниковый мониторинг посевов: переосмысливание традиционного подхода к мониторингу полей, карты вегетации и уведомления об изменении статуса вегетации культур;

- установка локальных полевых метеостанций, агрономическое моделирование фаз развития культуры и прогнозирование риска появления вредителей и заболеваний;

- отбор и анализ проб почвы, разработка программы питания, составление карт заданий для дифференцированного внесения;

- мониторинг техники, ее эксплуатационных данных, отчетов о производительности техники;  

- анализ результатов — картирование урожайности с техники и оценка эффективности использования средств производства.

 

Специалисты Farmers Edge подробно остановились на функционале мониторинга техники. Телематические устройства CanPlug осуществляют пассивный сбор и передачу технических и агрономических параметров. Все данные, собранные с техники и прицепного оборудования, автоматически интегрируются, обрабатываются и визуализируются в платформе FarmCommand. Инструмент Диспетчер оборудования в платформе FarmCommand позволяет просматривать cписок всей подключенной техники, осуществлять мониторинг любой единицы в режиме реального времени, просматривать ее местоположение, отслеживать показатели эксплуатации онлайн, сравнивать данные о работе различных типов техники в сопоставимом формате и определять наиболее производительные единицы.

Если машина оборудована датчиком урожайности, в платформе FarmCommand доступна карта урожайности, которая формируется на основе данных потока зерна путем их очистки, калибровки и интерполяции. Участникам Тренинг Camp в режиме онлайн была продемонстрирована работа сервисов Farmers Edge на примере загрузки карты задания для дифференцированного внесения в опрыскиватель Patriot.

Участники Тренинг Camp не только слушали презентации и повышали свои практические навыки, но и обменивались опытом, разбирали случаи из практики и делились обратной связью — мероприятие получилось по-настоящему полезным!

Больше информации о цифровых сервисах Farmers Edge — на сайте www.FarmersEdge.ru

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