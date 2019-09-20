Партнерский материал. Четыре премьеры «Ростсельмаш» на выставке «Всероссийский день поля»

«Всероссийский день поля» - это выставочная площадка, где представлены современные достижения АПК и предусмотрена обширная деловая программа.



Главная отличительная особенность мероприятия — то, что технологии возделывания, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур демонстрируются здесь в естественных условиях, на специально подготовленных полях.



Экспозиция Ростсельмаш будет представлена 17 единицами техники. Компания презентует сразу четыре премьеры: зерноуборочный комбайн TORUM 785, тракторы 1000-ой, 2000-ой и 3000-ой серии.



- Современная сельхозтехника позволяет оптимизировать различные технологические процессы — от подготовки почвы и внесения удобрений до сева и уборки урожая. На сегодняшний день каждый этап работы в поле подразумевает использование высокопроизводительных, многофункциональных агрегатов, выполняющих процесс качественно и быстро, экономящих ГСМ, денежные средства и трудозатраты, — отметил представитель «Ростсельмаш».







Так, например — RSM 3000 серии — тракторы для энергоемких операций, лидеры по экономичности топлива. Серия представлена модификациями в 435, 485, 535 575 л. с. Выбор трактора 3000 серии экономически выгоден для хозяйств площадью пашни 2500 га и выше.



Зерноуборочная премьера — TORUM 785. Благодаря конструкторским решениям агромашина семейства TORUM считается высокопроизводительным зерноуборочным комбайном на мировом рынке (производительность свыше 45 т в час). В основе модели — запатентованное молотильно-сепарирующее устройство с вращающейся декой, которое выдает заявленную производительность даже на сложных агрофонах. Новые комбайны уже ждут на рынках РФ, Австралии, ЮАР.



Как отмечают на «Ростсельмаш», экспозиция сформирована таким образом, чтобы фермеры подобрали необходимое для себя оборудование и машины. Приглашаем желающих на наш стенд для общения с представителями компании, подробным знакомством с премьерами.

