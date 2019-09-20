Партнерский материал. Компания Alltech провела блиц-семинар в городах России

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В мероприятии приняли участие руководители и специалисты более 100 хозяйств, специализирующихся на производстве птицеводческой, свиноводческой и животноводческой продукциях.
Свои выступления представили:
- Тревор Смит, профессор Университета Гвельфа, Канада;
- Ник Адамс, директор по менеджменту микотоксинов Alltech, Великобритания;
- Алекс Янникурис, директор по исследованиям Центра биотехнологий Alltech, США;
- Грант Айдинян, технический директор Alltech Россия.
Докладчики на конкретных примерах, исходя из собственных исследований, с подробным обоснованием прояснили принципиальные моменты, такие как влияние микотоксинов на здоровье животных и планирование мероприятий по профилактике и минимизации рисков появления микотоксикозов с целью повышения экономических показателей предприятий.
Эксперты рассказали о целесообразности использования экспресс-метода RAPIREAD, мобильных приложениях и стартап-проектах, позволяющих структурировать сведения с новейших приборов и принимать управленческие решения, о Программе 37+ от Alltech, новых подходах и методах исследований, используемых в компании в последнее время.
По завершении семинара состоялась дискуссия по темам, рассмотренным в докладах, специалисты ответили на вопросы участников блиц-семинара.