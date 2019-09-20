Партнерский материал. Компания Alltech провела блиц-семинар в городах России

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты более 100 хозяйств, специализирующихся на производстве птицеводческой, свиноводческой и животноводческой продукциях.



Свои выступления представили:



- Тревор Смит, профессор Университета Гвельфа, Канада;



- Ник Адамс, директор по менеджменту микотоксинов Alltech, Великобритания;



- Алекс Янникурис, директор по исследованиям Центра биотехнологий Alltech, США;



- Грант Айдинян, технический директор Alltech Россия.







Докладчики на конкретных примерах, исходя из собственных исследований, с подробным обоснованием прояснили принципиальные моменты, такие как влияние микотоксинов на здоровье животных и планирование мероприятий по профилактике и минимизации рисков появления микотоксикозов с целью повышения экономических показателей предприятий.



Эксперты рассказали о целесообразности использования экспресс-метода RAPIREAD , мобильных приложениях и стартап-проектах, позволяющих структурировать сведения с новейших приборов и принимать управленческие решения, о Программе 37+ от Alltech, новых подходах и методах исследований, используемых в компании в последнее время.



По завершении семинара состоялась дискуссия по темам, рассмотренным в докладах, специалисты ответили на вопросы участников блиц-семинара.

