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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alltech провела блиц-семинар в городах России
Alltech
|
Июль 2019
С 17 по 20 июня в четырех городах России (Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Белгород) прошел блиц-семинар компании Alltech по микотоксинам с участием ведущих специалистов в этой области
Фото: Alltech

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты более 100 хозяйств, специализирующихся на производстве птицеводческой, свиноводческой и животноводческой продукциях.

Свои выступления представили:

- Тревор Смит, профессор Университета Гвельфа, Канада;

- Ник Адамс, директор по менеджменту микотоксинов Alltech, Великобритания;

- Алекс Янникурис, директор по исследованиям Центра биотехнологий Alltech, США;

- Грант Айдинян, технический директор Alltech Россия.

блиц-семинар в городах России

Докладчики на конкретных примерах, исходя из собственных исследований, с подробным обоснованием прояснили принципиальные моменты, такие как влияние микотоксинов на здоровье животных и планирование мероприятий по профилактике и минимизации рисков появления микотоксикозов с целью повышения экономических показателей предприятий.

Эксперты рассказали о целесообразности использования экспресс-метода RAPIREAD, мобильных приложениях и стартап-проектах, позволяющих структурировать сведения с новейших приборов и принимать управленческие решения, о Программе 37+ от Alltech, новых подходах и методах исследований, используемых в компании в последнее время.

По завершении семинара состоялась дискуссия по темам, рассмотренным в докладах, специалисты ответили на вопросы участников блиц-семинара.

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