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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. В компании «ДеЛаваль» назначен новый гендиректор
«ДеЛаваль»
|
Июль 2019
Михаил Камышный 25 лет работал в Tetra Pak
Фото: inplacers.ru

Посвятив работе в компании «ДеЛаваль» более 15 лет и в общей сложности 25 лет работе в группе Tetra Laval, вице-президент МА RUCAR и Индия Николай Тимошенко принял решение покинуть компанию.

С 10 июля 2019 года генеральным директором компании «ДеЛаваль» назначен Михаил Камышный. Михаил приносит с собой 25 лет опыта работы в компании Tetra Pak, где он начинал работу сервисным инженером и в дальнейшем занимал различные руководящие должности, включая позиции технического менеджера в Англии, генерального директора в Центральной Азии, Западной Африке, директора по продажам в России и директора департамента технического сервиса.

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