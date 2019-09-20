Партнерский материал. В компании «ДеЛаваль» назначен новый гендиректор

Посвятив работе в компании «ДеЛаваль» более 15 лет и в общей сложности 25 лет работе в группе Tetra Laval, вице-президент МА RUCAR и Индия Николай Тимошенко принял решение покинуть компанию.



С 10 июля 2019 года генеральным директором компании «ДеЛаваль» назначен Михаил Камышный. Михаил приносит с собой 25 лет опыта работы в компании Tetra Pak, где он начинал работу сервисным инженером и в дальнейшем занимал различные руководящие должности, включая позиции технического менеджера в Англии, генерального директора в Центральной Азии, Западной Африке, директора по продажам в России и директора департамента технического сервиса.

