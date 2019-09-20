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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Спутниковый мониторинг как средство экономии времени и сил при осмотрах полей
Farmers Edge
|
Июль 2019
Зачастую проблемы на поле сложно определить «на глаз». Обследование полей традиционными методами отнимает много сил и времени, особенно если хозяйство обладает значительной площадью пашни. Спутниковый мониторинг, напротив, позволяет оперативно оценить состояние посевов, выяснить аномалии и отклонения в развитии растений и определить их причину независимо от размера ваших сельхозугодий
Рис. 1 — Осмотр поля невооруженным взглядом
Фото: Farmers Edge

Совсем недавно мы посетили одного из наших клиентов в Поволжье. Серьезная засуха и минимальное количество осадков, выпавших с весны, вызывали у собственника беспокойство о состоянии посевов. Во время визита в хозяйство представители компании Farmers Edge вместе с агрономической службой поехали в поле, чтобы оценить состояние посевов. Большое поле площадью 300 га было засеяно яровым ячменем. Земля совсем высохла и покрылась трещинами, куда поместится ладонь. Несмотря на погодные стрессы, поле выглядит довольно однородно, глазом видны незначительные «волны», но это лишь на первый взгляд. Получить достоверное представление о состоянии посевов помог осмотр поля при помощи программы FarmCommandтм. Еще будучи в офисе клиента за компьютером, мы проанализировали спутниковые снимки поля ярового ячменя при помощи программы FarmCommand. Обработав данные спутниковых снимков, карта скаутинга показала нам, что на поле имеются области с заметным отставанием развития вегетации по сравнению с индексом вегетации на поле в целом. Совместно с агрономом хозяйства было решено проверить эти проблемные точки непосредственно на месте. Загрузив карты на планшет, мы выдвинулись в поле. Интернета там нет, но это не проблема, так как мобильное приложение FarmCommand работает и без интернета, определяя ваше местоположение при помощи GPS.

Рис. 2 – Идем в поле для осмотра проблемных локаций, обозначенных красным на карте скаутинга
Рис. 2 — Идем в поле для осмотра проблемных локаций, обозначенных красным на карте скаутинга

Сверившись с картой, мы убедились, что мы на месте. Здесь на карте скаутинга отмечены участки с отставанием в развитии. Растения из зеленых зон карты и из красных на одном и том же поле отличались по высоте в два раза!

Рис. 3 - Отличия в развитии растений в различных зонах одного и того же поля
Рис. 3 — Отличия в развитии растений в различных зонах одного и того же поля

Затем в точках осмотра мы сделали отметки об осмотре полей и прикрепили к ним фотоотчет, чтобы руководитель прямо из кабинета мог посмотреть результат осмотра поля в компьютерной версии программы и принять решение, что предпринять в данной ситуации.

Однако не менее важно разобраться в причинах возникшей ситуации. Вся история данного поля хранится в программе FarmCommand, таким образом, подняв архивные данные за начало вегетационного периода, можно определить, на каком этапе произошла проблема, чтобы не допустить ее возникновение в будущем или, если это возможно, минимизировать ее негативное влияние на урожай.

Спутник увидел на полях то, что не различит человеческий глаз. Возможности спутникового мониторинга позволят вам и вашей команде экономить время и силы, предоставляя комплексное понимание состояния ваших полей и его динамику, точно определяя локации для осмотра посевов. А специалисты Farmers Edge помогут подобрать оптимальное решение для ваших потребностей, чтобы максимально раскрыть полезный потенциал цифровых технологий.

Больше информации о цифровых сервисах Farmers Edge — на сайте www.FarmersEdge.ru

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