Партнерский материал. ЦТТ начал прием заявок на получение молекулярных средств селекции компании Bayer

Центр технологического трансфера Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» запустил процедуру отбора для передачи молекулярных средств селекции российской стороне в рамках трансфера технологий от компании Bayer. Отбор получателей технологий стартовал 1 июля 2019 года и завершится 30 сентября 2019 года. После проверки и оценки соответствия заявок, которая займет до 45 дней, будет объявлен список конечных получателей.



Это направление технологического трансфера включает передачу молекулярных средств селекции семян таких культур как кукуруза, соя, рапс, пшеница, томат, огурец и капуста с актуальными протоколами использования.



Переданные базы молекулярных маркеров позволят российским селекционерам расширить работу с существующим генетическим материалом, увеличить точность отбора растений с улучшенными свойствами и в целом ускорить процесс селекции сельскохозяйственных культур.



Ключевое требование к получателям технологий — наличие практического опыта в области молекулярной селекции и построения прогнозных моделей на основе генетических данных. Кроме того, получатель должен иметь доступ к лаборатории для работы с маркерами.



В рамках передачи молекулярных средств селекции Bayer организует специальные тренинги для конечных получателей, которые будут посвящены подробному описанию молекулярных маркеров и маркеров признаков, а также их применению и использованию в селекционных программах.



«Целевая аудитория этой части технологического трансфера — самые продвинутые селекционные компании России, освоившие методы маркер-ассоциированной селекции и / или запустившие программы по геномной селекции сельскохозяйственных культур. Мы надеемся, что эти технологии в совокупности с тренингом от специалистов Bayer позволят укрепить практические навыки по методам маркер-ориентированной и геномной селекции», — рассказывает менеджер ЦТТ Надежда Долматова.



«Мы рассчитываем, что благодаря экспертному сопровождению российские селекционные компании смогут успешно применить полученные технологии и вывести на рынок новые, высокопроизводительные семена. Важно отметить, что получатели лицензий на генетический материал и молекулярные средства селекции Bayer смогут использовать их с целью селекции и коммерциализации, созданных в результате трансфера технологий, гибридов и сортов под собственным брендом», — отметил Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе.



«Национальный план развития конкуренции, утвержденный Указом Президента Российской Федерации, предусматривает решение трех основных задач в сфере агропромышленного комплекса. Это повышение уровня товарности отдельных видов сельскохозяйственной продукции, расширение географии поставок и номенклатуры сельскохозяйственных товаров, которые реализуются на организованных торгах, и снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материала и связанных с ними агротехнологических решений. Практическая работа ЦТТ по трансферу молекулярных средств селекции способствует достижению всех трех задач — появляются новые отечественные конкурентоспособные сорта культур, создаются новые, в том числе международные рынки этих семян, уменьшается зависимость российского рынка от иностранного селекционного и генетического материала», — прокомментировал замглавы ФАС Андрей Цыганов.



Алексей Иванов, директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, отметил: «По ряду культур Россия очевидно зависит от зарубежных высокопродуктивных семян. Программа трансфера технологий даст возможность отечественным компаниям быстро освоить современные маркер-ориентированные методы селекции. Первый этап приема заявок на получение гермоплазмы завершен, заявки в ЦТТ подали все российские коммерческие компании, которые ведут селекционные программы или только их запустили, мы ожидаем не меньшего интереса к конкурсу на передачу молекулярных средств».



Формы заявок и список необходимых документов можно найти на сайте ЦТТ .



Кроме того, 30 июня завершился прием заявок на получение гермоплазмы компании Bayer. Всего поступило 13 заявок от 11 компаний, из них три заявки на получение гермоплазмы кукурузы, пять заявок на получение гермоплазмы сои, одна — на получение гермоплазмы рапса и четыре заявки на гермоплазму мягкой пшеницы. После проверки и оценки соответствия поступивших заявок будет объявлен список конечных получателей.

