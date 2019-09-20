Партнерский материал. «Азорит, СК» и «Дива, КС»: защита посевов на «отлично»

Но что же сами земледельцы ставят во главу угла? Эффективность, селективность и экономическую доступность химической продукции. Перечисленным критериям полностью соответствуют препараты отечественной Торгово-промышленной компании «Техноэкспорт». Неудивительно, что интерес аграриев к ним возрастает с каждым годом.



Говорим патогенам «нет!»

Известно, что одним из лимитирующих факторов урожайности является патогенная микрофлора. Причем многочисленные заболевания наносят удар не только по количественным, но и по качественным характеристикам урожая. В результате аграриям не удается реализовать некачественное, а порой даже опасное сырье, и они остаются в убытках.



Чтобы не допустить негативного развития событий, необходимо использовать в работе высокоэффективные фунгициды. Такие, как двухкомпонентный «Азорит, СК» (азоксистробин и ципроконазол). Действующие вещества, которые входят в его состав, относятся к разным химическим классам. Отсюда и ключевые преимущества данного фунгицида.



В первую очередь, широчайший спектр действия. Препарат «Азорит, СК» способен справиться с основными заболеваниями пшеницы, ячменя и ржи. В данном списке — чернь и фузариоз колоса, мучнистая роса, все виды ржавчины и пятнистостей, пиренофороз и септориоз, а также другие экономически значимые болезни. Кроме того, имеется опыт применения препарата в посевах рапса, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Таким образом, «Азорит, СК» актуален для каждого сельхозпредприятия, для которых важна надежная фунгицидная защита посевов.



Кроме того, наличие в составе стробилуринового компонента обеспечивает посевам заметный озеленяющий эффект. Азоксистробин подавляет синтез этилена — так называемого «гормона старения». Это крайне важно: продлевая вегетацию культурных растений, «Азорит, СК» (азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л) позволяет сохранить продуктивный стеблестой и способствует максимальной реализации генетического потенциала их урожайности. Если применить «Азорит» в фазу конец кущения — начало трубкования совместно с азотными подкормками, то усвояемость азота существенно усиливается, что положительно сказывается на устойчивости растений во время стрессовых ситуаций, например, засухи. При сильной вероятности развития фузариоза колоса рекомендуется провести своевременную обработку посевов в фазу полностью развернутого флагового листа, но не позднее начала цветения.



И еще один фактор, о котором следует помнить. Продуктивная «жизнь» действующих веществ может быть очень короткой, если из сезона в сезон использовать их в чистом виде. В таком случае патогены быстро вырабатывают устойчивость к препаратам, и они становятся практически бесполезными. Сочетая в себе компоненты из разных химических классов, «Азорит, СК» «застрахован» от развития резистентности со стороны патогенных организмов. Своевременно используя его в рекомендованных нормах расхода, агрономы могут использовать данный продукт на протяжении многих лет, получая от этого хорошую экономическую отдачу.



Такая конкуренция нам не нужна!

Сорняки — злостные конкуренты культурных растений в борьбе за влагу, минеральные вещества, солнечный свет. Ситуацию усугубляет внедрение ресурсосберегающих технологий, потепление климата, нарушение севооборота и снижение нормы расхода гербицидов. Все эти факторы способствуют нарастанию численности злостных сорняков на российских полях. А потому гербицидная защита посевов является обязательным элементом интенсивных технологий.



Высокую эффективность в борьбе с двудольными сорняками, а также некоторыми многолетними видами обеспечивает гербицид «Дива, КС» (2,4-Д кислота 550 г/л и флорасулам 7,4 г/л). Он зарегистрирован на пшенице и ячмене; кроме того, имеется положительный опыт применения препарата на кукурузе.



В состав гербицида «Дива, КС» входят два действующих вещества, обладающие разными механизмами действия: 2,4-Д кислота 550 г/л и флорасулам 7,4 г/л. Оба компонента характеризуются высокой системной активностью, что гарантирует мощный гербицидный эффект.



Действующие вещества 2,4-Д кислота (550 г/л) и флорасулам (7,4 г/л), попадая на лист, сразу же распространяются по всему сорному растению, проникая и в его корневую систему. Внутри растений действующие вещества блокируют деление и рост клеток в тканях, в результате этого наступает гибель сорняков — ориентировочно через 10-14 дней после обработки.



Сильной стороной данного гербицида является широкий диапазон по срокам использования. Так как не всегда есть возможность войти в поле вовремя из-за погодных условий, неполадок с техникой или других форс-мажорных случаев, то препараты с большим «окном» применения, вплоть до флагового листа, являются отличным «спасательным кругом» для сельхозпроизводителей. Таким препаратом является гербицид «Дива, КС».



Важный нюанс: высокая эффективность против сорняков не мешает препарату «Дива, КС» демонстрировать селективность в отношении культурных растений. Низкие нормы применения от 0,3-0,5 л/га дают дополнительную экономическую выгоду, экономя средства хозяйств на обработку.



Препарат «Дива, КС» отлично показал себя в баковых смесях, например, с гербицидом «Трибинстар, ВДГ» (750 г/кг трибинурон-метила). Сочетание гербицидов из разных классов с разным механизмом действия расширяет спектр гербицидной защиты, убирая с поля большее число сорняков за одну обработку.



Используя препараты компании «Техноэкспорт», агрономы обеспечивают посевам максимальный уровень защиты, а предприятию — высокую доходность.



«Азорит, СК» (азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л) и «Дива, КС» (2,4-Д кислота 550 г/л и флорасулам 7,4 г/л): защита ваших посевов на «отлично»!

