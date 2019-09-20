Партнерский материал. Как сохранить миллион

Модель уникального для рынка безостановочного пресс-подборщика обмотчика FastBale от Kverneland, ставшая призером выставок SIMA-2015 и «Агросалон-2018», поступила в продажу на российский рынок в конце 2018 года. Ключевым преимуществом машины является невиданная до сих пор скорость заготовки кормов в индивидуальную упаковку до 100 рулонов в час. В сочетании с возможностью заменить собой в рамках кормозаготовительной кампании несколько машин он создает реальную экономическую выгоду для аграриев.



«Самой распространенной и экономичной технологией заготовки сенажа у нас в стране остается укладка в траншею. Мы провели ряд расчетов, которые показали, что есть более выгодный вариант», — рассказывает Алексей Летягин, руководитель направления кормозаготовительной техники в «Квернеланд Груп СНГ».



Обладая скоростью работы до 100 рулонов в час, пресс-подборщик обмотчик FastBale при равной массе валка имеет производительность мощного импортного кормоуборочного комбайна, которая составляет 60-80 т/час. Поэтому, если рассмотреть требуемый объем корма в 4200 т на стадо из 1 тыс. голов, то на его заготовку потребуется семь дней при 10-тичасовой рабочей смене для обеих машин.



Если исходя из этой длительности уборочной кампании рассчитать затраты на дизельное топливо для задействованных машин, то технология индивидуальной упаковки рулонов в пленку окажется экономически более выгодной.



Так, при стоимости дизельного топлива 47 руб./л и расходе его комбайном 60 л/час часовые затраты составят 2820 руб., тогда как для FastBale с расходом 15 л/час они будут равны 705 руб. Разница за кампанию продолжительностью семь дней при 10-тичасовой рабочей смене будет уже 148050 руб.



Далее при траншейной технологии для перевозки к месту хранения заготавливаемой массы понадобится шесть КАМАЗов, стоимость топлива для которых за кампанию при потреблении каждым 12 л/час составит 236880 руб. Для транспортировки же рулонов, сформированных FastBale, потребуется три погрузчика, стоимость топлива для которых при расходе 8 л/час составит 78960 руб. Таким образом, разница в топливных затратах на технику на этом этапе составит еще 157920 руб.



Наконец, на этапе укладки упомянутого выше объема корма в траншею стоимость топлива для двух «Кировцев» К 701 с расходом солярки 29 л/час составит 190820 руб. А для еще одного погрузчика в случае заготовки сенажа в рулоны стоимость не превысит 26320 руб. Итак, разница еще в 164500 руб. в пользу заготовки сенажа в рулоны. Сложив же разницу в топливных затратах на всех трех этапах, получаем 470470 руб. При проведении двух покосов за сезон разница составит почти миллион рублей.



И это только разница в прямых расходах. Если же вспомнить про потери при траншейном производстве сенажа, которые по утверждениям большинства специалистов составят порядка15%, то при стоимости его 2 руб./кг потери на те же рассматриваемые 4200 т кормов составят 1,3 млн рублей.



«На протяжении последнихлет двадцати технология заготовки кормов в России не претерпевала значительныхположительных изменений, что создает серьезный сдерживающий фактор для развитияживотноводческой отрасли и объясняет, например, почему в среднем европейскийфермер, имея 200 голов в стаде, получает молока столько же, сколько у нас получаютс 500-550 голов, - поясняет АлексейЛетягин. — Если стремиться к реализациимаксимального потенциала животных за счет улучшения кормовой базы, то решениезаключается в более современной технологии кормопроизводства — в пленку,которая на практике оказывается еще и экономически более совершенной».