КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
62.63
eur
70.625
moex
2770.15
brent
67.06
пшеница
523.4
сахар
12.3
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Как сохранить миллион
Kverneland
|
Июль 2019
В «Квернеланд Груп СНГ» подсчитали, что за одну уборочную кампанию новый безостановочный пресс-подборщик обмотчик Kverneland FastBale способен сэкономить сельхозпроизводителю до полумиллиона рублей на заготовке сенажа для стада из 1 тыс. голов. Учитывая, что во многих хозяйствах совершают по два покоса за сезон, выгода может составить до 1 млн руб.
Фото: Kverneland

Модель уникального для рынка безостановочного пресс-подборщика обмотчика FastBale от Kverneland, ставшая призером выставок SIMA-2015 и «Агросалон-2018», поступила в продажу на российский рынок в конце 2018 года. Ключевым преимуществом машины является невиданная до сих пор скорость заготовки кормов в индивидуальную упаковку до 100 рулонов в час. В сочетании с возможностью заменить собой в рамках кормозаготовительной кампании несколько машин он создает реальную экономическую выгоду для аграриев.   

«Самой распространенной и экономичной технологией заготовки сенажа у нас в стране остается укладка в траншею. Мы провели ряд расчетов, которые показали, что есть более выгодный вариант», — рассказывает Алексей Летягин, руководитель направления кормозаготовительной техники в «Квернеланд Груп СНГ».

Обладая скоростью работы до 100 рулонов в час, пресс-подборщик обмотчик FastBale при равной массе валка имеет производительность мощного импортного кормоуборочного комбайна, которая составляет 60-80 т/час. Поэтому, если рассмотреть требуемый объем корма в 4200 т на стадо из 1 тыс. голов, то на его заготовку потребуется семь дней при 10-тичасовой рабочей смене для обеих машин.

Если исходя из этой длительности уборочной кампании рассчитать затраты на дизельное топливо для задействованных машин, то технология индивидуальной упаковки рулонов в пленку окажется экономически более выгодной.

Так, при стоимости дизельного топлива 47 руб./л и расходе его комбайном 60 л/час часовые затраты составят 2820 руб., тогда как для FastBale с расходом 15 л/час они будут равны 705 руб. Разница за кампанию продолжительностью семь дней при 10-тичасовой рабочей смене будет уже 148050 руб.

Далее при траншейной технологии для перевозки к месту хранения заготавливаемой массы понадобится шесть КАМАЗов, стоимость топлива для которых за кампанию при потреблении каждым 12 л/час составит 236880 руб. Для транспортировки же рулонов, сформированных FastBale, потребуется три погрузчика, стоимость топлива для которых при расходе 8 л/час составит 78960 руб. Таким образом, разница в топливных затратах на технику на этом этапе составит еще 157920 руб.

Наконец, на этапе укладки упомянутого выше объема корма в траншею стоимость топлива для двух «Кировцев» К 701 с расходом солярки 29 л/час составит 190820 руб. А для еще одного погрузчика в случае заготовки сенажа в рулоны стоимость не превысит 26320 руб. Итак, разница еще в 164500 руб. в пользу заготовки сенажа в рулоны. Сложив же разницу в топливных затратах на всех трех этапах, получаем 470470 руб. При проведении двух покосов за сезон разница составит почти миллион рублей.

И это только разница в прямых расходах. Если же вспомнить про потери при траншейном производстве сенажа, которые по утверждениям большинства специалистов составят порядка15%, то при стоимости его 2 руб./кг потери на те же рассматриваемые 4200 т кормов составят 1,3 млн рублей.

«На протяжении последних
лет двадцати технология заготовки кормов в России не претерпевала значительных
положительных изменений, что создает серьезный сдерживающий фактор для развития
животноводческой отрасли и объясняет, например, почему в среднем европейский
фермер, имея 200 голов в стаде, получает молока столько же, сколько у нас получают
с 500-550 голов, -  поясняет Алексей
Летягин. —  Если стремиться к реализации
максимального потенциала животных за счет улучшения кормовой базы, то решение
заключается в более современной технологии кормопроизводства — в пленку,
которая на практике оказывается еще и экономически более совершенной».
Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. «Азорит, СК» и «Дива, КС»: защита посевов на «отлично»
Партнерский материал. ЦТТ начал прием заявок на получение молекулярных средств селекции компании Bayer
Партнерский материал. Рекордный инвестиционный портфель компании «ЭФКО»
Партнерский материал. Спутниковый мониторинг как средство экономии времени и сил при осмотрах полей
Партнерский материал. В компании «ДеЛаваль» назначен новый гендиректор

Читайте такжеВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»Партнерский материал. Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное с 8 по 14 июля
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
СПЕЦПРОЕКТ
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агроинвестор» №07, июль 2019
Технологии
В ближайшее время Европа и Россия вряд ли запретят глифосат
Технологии
Цифровой ассистент. Популярность онлайн-сервисов для АПК растёт
Аналитика
Что мешает российским аграриям увеличивать потребление минеральных удобрений
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией