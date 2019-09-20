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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Огонь, вода и медные трубы: как новые гибриды кукурузы проходят испытания в условиях сезона-2019
DEKALB
|
Июль 2019
Зарегистрированные в нынешнем году гибриды кукурузы DEKALB вошли в более чем 40 различных испытаний, проводимых на российских полях. Часть их результатов аграрии смогут оценить в рамках работы ежегодного Инновационного центра DEKALB, который пройдет в первой половине августа в Краснодарском крае
Фото: DEKALB

Гибриды DEKALB ДКС 5075 (ФАО 400) и ДКС 2972 (ФАО 200), зарегистрированные в текущем году, уже активно тестируются в условиях российских сельхозпредприятий. Типичный южный гибрид ДКС 5075 (ФАО 400) был задействован в рамках 10 демонстрационных опытов и тестов «бок о бок», когда основной сев в этом регионе уже подходил к концу.

Делянки с ним были заложены и на территории Инновационного центра DEKALB в Краснодарском крае. В его работе в этот раз акцент в опытах делается на изучение зависимости урожая от качества сева, факторов защиты растений от болезней и вредителей, а также более глубокое исследование воздействия комбинаций обработки семян Acceleron (Акселерон), в которой поступило до 40% семян DEKALB в этом году.

«Несмотря на то, что гибрид ДКС 5075 был посеян позже оптимальных сроков, мы уже можем оценить его потенциал. Вопреки засухе и повышенным температурам, в том числе во время цветения, новинка демонстрирует хорошую архитектонику и внешне ничем не уступает своим соседям, которые были засеяны неделей раньше», — делится Роман Харламов, руководитель отдела развития технологий DEKALB в России.

Интересно и то, что новинка ДКС 5075 была засеяна и на орошаемых участках, что позволит сравнить ее потенциал с возделыванием на богаре. Несмотря на то, что искусственное орошение — технология дорогая, в регионах со стабильно недостаточным влагообеспечением, к которым относятся большинство районов Астраханской и Волгоградской областей, а также Ставропольского края, она экономически целесообразна. Поэтому пополнение предложения новыми высокоурожайными гибридами, пригодными для этой технологии, здесь весьма актуально.

Гибрид ДКС 2972 (ФАО 200), предназначенный для Центрального Черноземья, был задействован сразу более чем в 25 различных опытах в этом регионе. В их рамках уже успели оценить высокую всхожесть семян, а также равномерное, стабильное и быстрое раннее развитие.

«По результатам только одного года испытаний мы не делаем каких-либо глобальных выводов о новых продуктах: год от года отличается, и поведение гибридов будет варьироваться. Сбор испытательной базы — это всегда процесс накопления практического опыта за несколько лет. Но оценить устойчивость новинок к ряду негативных факторов, как например, засуха во время цветения, даже по внешнему виду растений мы уже можем. В зависимости от дальнейших погодных условий мы планируем оценить их устойчивость к нехватке влаги и во время налива», — подытожил Роман Харламов.

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