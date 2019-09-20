Партнерский материал. Академия здоровья в птицеводстве: Пятигорск

Для профессионалов птицеводства юга России был устроен солидный прием, присутствовали и выступали с докладами ведущие эксперты обеих компаний.



Прибыли не только владельцы бизнеса, но и свыше 40 организаций направили своих сотрудников. Вооруженные многолетней практикой, врачи-ветеринары и специалисты по кормлению Alltech и MSD Animal Health в непосредственном общении делились секретами, решали насущные проблемы птицеводческих предприятий, учились предотвращать риски и формировали рекомендации, как бороться с последствиями.







Проблематика со стороны MSD Animal Health: вакцинация бройлеров, несушек, родителей; инфекционный ларинготрахеит; болезнь Ньюкасла, контроль и эрадикация красного куриного клеща. Современный подход к проблеме микотоксинов; ферменты; минеральное питание; здоровый кишечник — темы со стороны Alltech. «Так ли все просто, как кажется?», «мифы и реальность», «выходы из лабиринтов» - именно так каждый день ветеринар и специалист по кормлению проверяют на прочность науку и рекомендации профессионалов наших компаний. Так, отвечая вызовам клиентов, Арсен Бадалян, технический консультант Alltech по ЮФО и СКФО, в подстрочник своего доклада вынес лейтмотив «Практический опыт, подтверждающий теорию».







В дополнение к лекционной части, специалисты оставались на сессии круглого стола, буквально не отступали от своих коллег, сделав семинар настоящим практикумом, примеряли озвученные методики на конкретные цифры своих хозяйств. Сергей Минков, технический директор MSD Animal Health, неустанно разрешал сложные вопросы, дружественно обращаясь к аудитории: «Давайте посчитаем» или «Кто хороший математик?». И тотчас полученные из рабочих ежедневников цифры складывал в стройные формулы, выдавал конкретные расчеты.







Ставрополье объединяет многие культуры и народы, дает силы вести бизнес и радость создавать новое, делиться лучшим знанием, стремиться к качеству работы и обучения. Пятигорск подарил прекрасную погоду в первый день мероприятия и попрощался свежим летним дождем. А значит в новом году мы приложим все усилия, чтобы сделать это событие еще лучше, в соответствии с конкретными задачами птицеводов.







Как отметил менеджер по работе с ключевыми партнерами MSD Animal Health Константин Бобырь: «Если продавец считает, что он может обойтись без других, то он ошибается, а если, по его мнению, не могут обойтись без него, то он ошибается еще больше». В Пятигорске на площадке Академии здоровья приглашенные укрепили партнерские отношения, поделившись друг с другом ценным опытом, и, если и было место для конкуренции, то только во время банкета — за самый красивый кавказский тост.

