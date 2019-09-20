Партнерский материал. «СоюзСемСвекла»: первый в России селекционно-генетический центр по созданию высокоэффективных гибридов сахарной свеклы запустили в Воронежской области

19 июля 2019 года в поселке Рамонь Воронежской области состоялось торжественное открытие первого в России селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла» - совместного проекта ГК «Русагро» и АО «Щелково Агрохим». Деятельность Центра направлена на создание новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к корневым гнилям и засухе.







На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович, генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, генеральный директор ООО «СоюзСемСвекла» Роман Бердников, представители АПК свеклосеющих регионов страны, ученые, а также крупнейшие производители сахарной свеклы.



По словам Салиса Каракотова, задача Центра — возрождение отечественной селекции и снижение зависимости российских аграриев от зарубежной селекции путем создания высокопластичных конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы с наивысшей продуктивностью. К 2020 году запланирована регистрация 40 новых гибридов.

