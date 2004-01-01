Партнерский материал. Тепловой стресс разорителен для владельцев молочных ферм

При проведении масштабной экономической оценки воздействия теплового стресса на доходность от сельскохозяйственных животных в Соединенных Штатах было установлено, что данное состояние по всем видам обходится в $2,36 млрд в год.



В том же исследовании зарегистрированы ежегодные убытки в секторе молочного хозяйства до $1,5 млрд, далее следуют крупный рогатый скот — на $370 млн, свиноводство — на $316 млн и птицеводство — $165 млн. Это огромные показатели издержек производства. Даже с учетом масштабов промышленности США они иллюстрируют, насколько высока цена, которую приходится платить владельцам молочных ферм за рост глобальных температур во всем мире.



Непосредственный экономический ущерб, вызванный тепловым стрессом, связан с падением надоев молока, которое в наиболее тяжелых случаях может составлять 40%. Это происходит в ответ на то, что во время теплового стресса сокращается потребление корма — реакция, которая приводит к быстрому снижению выработки молока, а также вызывает последующие проблемы в отношении энергии и со стороны рубца. Помимо снижения потребления корма также изменяется пищевое поведение коровы, что повышает риск развития ацидоза в рубце, приводя к снижению потребления энергии из рациона.



Восстановление после теплового стресса также является проблемой. Восстановление продуктивности до уровня, наблюдавшегося до воздействия стресса, будет зависеть от ряда факторов, таких как стадия лактации, при которой действует тепловой стресс, и возраст подвергшейся его воздействию коровы. Также имеются данные, указывающие на то, что степень воздействия теплового стресса на одни породы выше, чем на другие, и может потребоваться больше времени для восстановления нормального состояния, когда температура станет более управляемой.



Другое явное отрицательное влияние теплового стресса заключается в том, что он может снизить интенсивность эструса у коровы, изменить развитие фолликулов и оказать влияние на воспроизводительный цикл коровы. Это, очевидно, имеет значение для индекса отела подвергнутого воздействию стада и для затрат на замену коров.



Повышение количества случаев хромоты является еще одним высокозатратным результатом теплового стресса. Это связано с тем, что коровы проводят в состоянии стоя до 60% суток, пытаясь охладить себя, максимально увеличив доступ к воздушным потокам. Это может быть серьезной проблемой, поскольку коровы, которые проводят более 45% времени в положении стоя, чаще страдают от развивающейся в результате хромоты, чем животные, которые отдыхают достаточное количество времени в обычных условиях.



Меры, предпринимаемые фермерами для борьбы с тепловым стрессом, также требуют дополнительных затрат, поскольку подверженные риску воздействия молочные фермы должны инвестировать в более мощные средства защиты, чем в регионах с более низкой температурой. Задача состоит в том, чтобы решить, сколько инвестировать в системы охлаждения, в частности, вентиляторы и разбрызгиватели, зная, что тепловой стресс обусловлен погодными условиями и будет изменяться из года в год.



Однако имеются четкие доказательства того, что в условиях повышения температуры системы охлаждения дают положительные результаты. Согласно исследованиям, выполненным на молочных стадах на северо-востоке Канзаса, коровы, подвергшиеся охлаждению в условиях теплового стресса, производили на 5% больше молока, чем коровы в тех же условиях, но без охлаждения. Что касается экономической эффективности, то же исследование показало, что затраты на установку вентиляторов и разбрызгивателей будут покрыты в течение двух-трех лет за счет увеличения производства на 5-10%.



Кроме того, преимущества производства молока в условиях охлаждения могут сохраняться и в периоды, когда тепловая нагрузка находится не на максимальном уровне. Учитывая влияние систем охлаждения только в условиях сильного теплового стресса, можно недооценивать экономическую значимость его снижения в периоды менее интенсивного воздействия.



По результатам того же исследования, проведенного в Канзасе, был сделан вывод: хотя стратегии управления тепловым стрессом могут обеспечить более эффективную экономическую отдачу в отношении коров второй и выше лактации, выгода от снижения стресса у коров первой лактации может быть значительно меньше вследствие более низкой продуктивности.



Затраты на обработку кормов также заслуживают первоочередного внимания. Например, включение добавки «Актисаф» компании Phileo by Lesaffre, Франция, в качестве дрожжевого пробиотика для молочных коров в ходе летнего исследования в Израиле обеспечило возврат инвестиций 1:10.



«Актисаф» - один из трех продуктов на основе дрожжей, разработанный компанией Phileo для применения при тепловом стрессе — продемонстрировал улучшение усвоения клетчатки в исследованиях подвергающихся тепловому воздействию молочных коров, способствуя стабилизации рубца и снижению частоты дыхания.



Во время использования продукта в Израиле в течение 13 недель максимальная суточная температура в среднем составляла 31,2°C, а относительная влажность — в среднем 83,6%. На фоне таких условий разница в производительности между коровами, получавшими препарат «Актисаф», и коровами в контрольной группе без добавок была значительной.



Результаты применения препарата «Актисаф» у коров продемонстрировали увеличение продуктивности на 2,5% в отношении потребления сухого вещества, увеличение потребления корма на 3,7%, увеличение надоев молока на 4% и увеличение молочного жира на 7% по сравнению с контрольной группой.



Препарат «Актисаф» помогает противостоять отрицательному воздействию теплового стресса, оптимизируя процессы ферментации в рубце, снижая риск ацидоза и улучшая усвояемость рациона. При создании комфорта для рубца коровы едят чаще и получают больше энергии из корма.





Рис. 1. Результаты по надоям молока и содержанию молочного жира.



Источники литературы предоставляются автором по запросу



Источник: Phileo by Lesaffre

