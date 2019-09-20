Партнерский материал. Секретами успеха молочного производства поделились эксперты «Института молока» на дне поля в Ивановской области

Мероприятие, организованное на базе «Племзавода имени Дзержинского» - одного из ведущих агропредприятий региона, было посвящено современным методам и технологиям повышения рентабельности молочного производства. Практические рекомендации по снижению расходов и выходу на продуктивность стада 10 тыс. кг молока от коровы в год получили около 300 руководителей хозяйств, агрономов и зоотехников из Архангельской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Московской, Тульской и Ярославской областей.



В 2018 году Ивановская область вошла в топ-20 российских регионов по уровню средних надоев, и ее руководство нацелено удвоить объемы производства молока в течение ближайших нескольких лет, оказывая отрасли поддержку субсидиями и стимулируя внедрение передовых технологий. Об этом, в частности, говорили, приветствуя участников, член правительства Ивановской области — директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов и председатель комитета по экономике промышленности и сельскому хозяйству Ивановской областной думы Сергей Баранов.







Программа Дня поля была составлена таким образом, что эксперты-практики на конкретных примерах раскрыли возможности повышения рентабельности молочного производства на всех основных этапах технологической цепочки: от выбора возделываемой культуры, до уборки урожая, силосования и хранения, а также организации ухода за стадом.



Так, о преимуществах многоукосного райграса «Баренбург» для заготовки сенажа рассказал эксперт «Института молока» Сергей Панчук, представив сравнительные данные хозяйства «Грин Агро» за 2017-2018 годы. За счет более высокого содержания протеина — на 4,7% по сравнению с ранее использовавшимися травами, при валовом сборе с площади 1250 га было получено дополнительно 249,96 тонн чистого протеина. В стоимостном выражении это составило 17,5 млн руб. прибыли, поскольку хозяйству не пришлось закупать сою с аналогичным содержанием чистого протеина. Еще 36,7 млн руб. хозяйство получило при переходе на многоукосный райграс благодаря росту надоев на 3 л от каждой из 1200 дойных коров.



О том, как добиваться наилучших вкусовых качеств, высокой питательной ценности и безопасности кормов, рассказала менеджер-консультант «Евро-финс Агро Тестинг Вагенинген БиВи» Татьяна Филиппович на примере хозяйств — участников международного конкурса Top Silage Россия/Голландия. Среди прочего она подробно остановилась на вопросе правильного выхода на укос, а также поделилась схемой внесения азотных удобрений, опробованной одним из хозяйств при заготовке сенажа злаковых трав. Три подкормки азотом N 60-70 после каждого укоса позволили получить 174 кг протеина с гектара и отказаться от закупки подсолнечного шрота, что дало экономию в 867 тыс. руб. на 100 га.



Ирландским опытом организации автоматического адресного докорма в доильных залах в процессе доения поделилась представитель компании Dairymaster Марина Тукаленка. Компьютерная система раздачи корма не только гибко корректирует порции под вес, стадию лактации и суточную продуктивность каждой коровы, но и мотивирует животное на быстрое и точное заполнение доильной установки, способствует выделению в кровеносную систему большего количества соматотропина и пролактина, отвечающих за молокообразование. Данная технология увеличивает общие надои с одной коровы за период лактации на 480 кг, что при закупочной цене молока в 30 руб. означает дополнительный доход в 14400 руб.



Участники мероприятия посетили строящийся молочный комплекс премиум-класса на 1700 голов КРС, который будет оборудован автоматизированным доильным залом «Карусель» компании Dairymaster. О реализации и перспективах этого инвестпроекта рассказал руководитель «Племенного завода имени Дзержинского» Гаджи Зайнудинов.







О льготных инструментах финансирования инвестиционных проектов и программ обновления техники, доступных российским аграриям в текущем году, в ходе мероприятия рассказали заместитель директора АО «Россельхозбанк» Ивановской области Олег Калашников и представитель АО «Росагролизинг».



На специально организованной демонстрационной площадке аграрии увидели работу современных машин для решения комплекса задач по расширению пахотных земель, применение навесного оборудования для подготовки почвы под посев трав, а также высокоэффективную технику для введения в сельхозоборот залежных земель. Все демонстрационные работы сопровождались пояснениями специалистов от компаний-производителей сельхозмашин и экспертами «Института молока ».



Завершил День поля межрайонный шоу-конкурс механизаторов, в ходе которого в своем профессиональном мастерстве состязались трактористы хозяйств и гостехнадзора. Кроме того, у гостей мероприятия была возможность приобрести памятные подарки и сувениры на ремесленной выставке-продаже местных производителей.



«Высокорентабельное молочное производство — это сложный многофакторный процесс. Неслучайно себестоимость производства молока во всем мире варьируется от $10 до $40 за 100 кг, а продуктивность коров в одном и том же регионе в разных хозяйствах может отличаться в разы. На проводимых нашим «Институтом молока » мероприятиях, таких как День поля в Ивановской области, мы систематизировано делимся собранными нами лучшими практиками, которые помогают руководителям и специалистам хозяйств скорректировать свои производственные процессы и в короткие сроки повысить рентабельность хозяйства», — отмечает генеральный директор компании ООО «Институт молока Бочаров и партнеры » Татьяна Нагаева.

