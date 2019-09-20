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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Выставочные компании объединяются
«Асти Групп»
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Июль 2019
Западный партнер российской выставочной компании «Асти Групп», голландская VIV, объявила об объединении усилий по организации мероприятий с компанией VICTAM в Азии. В начале 2020 года они вместе проведут выставку в Таиланде. Мероприятие состоится на выставочной площадке BITEC в Бангкоке в марте 2020 года, под названием VICTAM Asia и Animal Health & Nutrition
Фото: «Асти Групп»

От объединения усилий двух крупных игроков в выставочной деятельности в первую очередь выигрывают посетители и участники данных мероприятий. «В подобном партнерстве получается привлечь больше участников, объединить в одном месте больше разных тем, больше новейшей информации, образцов оборудования, технологий и прочих составляющих бизнеса, — комментирует глава «Асти Групп» Наринэ Багманян. — Кроме того, участие компаний, производителей продовольствия, в частности, в подобных масштабных выставках за рубежом и в России позволяет достойно представлять их продукцию потребителям и находить партнеров для продаж на новых рынках. Президентом нашей страны поставлена задача нарастить объемы экспорта до $45 млрд к 2024 году — именно такие широкоохватные мероприятия помогут производителям ее достичь».

«Асти Групп» знакома с эффектом синергии не понаслышке. Уже несколько лет компания сотрудничает с самой VIV в организации международных и российских выставок. Так, ближайшим мероприятием, которое партнеры проведут вместе, станет VIV Qingdao 2019. Выставка пройдет в сентябре в китайском Циндао. «Асти Групп» уже сейчас собирает делегацию участников, которые отправятся на данное мероприятие.

Будут и другие. Так, в октябре в африканском Кигали состоится Poultry Africa 2019. В следующем марте компании пригласят участников сразу на две выставки — VIV MEA 2020 в Абу-Даби (ОАЭ) и ту самую VICTAM Asia и Animal Health & Nutrition, которая пройдет в Таиланде. А в мае 2020 года уже в Москве партнеры организуют выставку «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК / VIV Russia 2020». «Объединение усилий в организации выставочной деятельности с VIV позволило нам не только значительно поднять уровень нашего мероприятия, но и кратно увеличить за время нашего союза количество посетителей и участников, расширить их географию, — добавляет Наринэ Багманян. — С учетом активных темпов развития российского животноводства отрасли просто необходимо такое глобальное мероприятие причем в ежегодном формате. Оно дает возможность сельхозпроизводителям своевременно узнать о новых эффективных технологиях, актуальных трендах развития сегмента, повысить профессионализм предприятий».

 

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