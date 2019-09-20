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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alliance расширяет ассортимент шин для лесной техники
Alliance Tire Group
|
Июль 2019
Шины низкого давления Forestar 344 ELIT новых размеров для форвардеров; расширение ассортимента шин серии Forester III с начала года
Фото: Alliance Tire Group

Как только первые в мире лесные шины низкого давления 344 Forestar ELIT появились на рынке в прошлом году, они сразу же завоевали доверие лесоводов и лесозаготовителей. Именно поэтому Alliance постоянно расширяет ассортимент шин специального размера.

В настоящее время компания представляет новый размер шины F344 ELIT 600/55-26.5 20 PR F, которая подходит в том числе для форвардеров. «Благодаря применению передовой технологической концепции, позволяющей обеспечивать более щадящее воздействие шин на почву, использование инновационных шин теперь возможно и на обычных форвардерах. Сегодня мы предлагаем на рынке этот принципиально новый продукт уже в пяти различных размерах», — говорит Сергей Андреев, инженер ATG в России.

ассортимент шин для лесной техники

Впервые в мире!

Первые в мире шины низкого давления Alliance Forestar 344 ELIT улучшенной конструкции работают с давлением 2,5 бар, в отличие от стандартных 4,5-5 бар, но при этом выдерживают ту же нагрузку. Это стало возможным благодаря технологии ELIT (Engineered Low Inflation Tire — специальные шины низкого давления).

За счет увеличенного пятна контакта шины обеспечивают меньшее уплотнение почвы и комфортную езду для оператора. Кроме того, улучшается проходимость техники, снижаются затраты на топливо и повышается общая производительность лесозаготовительных работ. Благодаря специальному составу резины протектора и усиленной боковине шины рассчитаны на длительный срок службы и обладают исключительной производительностью и стабильностью даже при работе с пониженным давлением.

Основным негативным воздействием на лесные почвы является их чрезмерное уплотнение и разрушение, вызванное весом транспортного средства, типом шасси, давлением в шинах, их размером и конструкцией. Усовершенствованная конструкция и возможность работы при пониженном давлении шины F344 ELIT позволяют значительно снизить давление на почву и сохранить ее целостность, одновременно создавая оптимальные условия для восстановления растительного покрова.

ассортимент шин для лесной техники

Самые современные на рынке шины для лесного хозяйства

Также в начале этого года Alliance выпустила обновленные лесные шины линейки Forestar III серии, а именно Forestar 643 и Forestar 644. Таким образом, компания представила самые современные на рынке лесные шины, в которых применяется большое количество технологических новшеств. Шины разработаны для обеспечения высокого тягового усилия и оптимальной работы в любых условиях. Важной особенностью является низкая деформация боковины: боковые стенки прогибаются не более чем на 5% даже при 100% нагрузке, что обеспечивает максимальную устойчивость. Благодаря инновационной технологии производства и улучшенной конструкции эта шина обеспечивает отличную прочность на прокол, высокую грузоподъемность и износостойкость.

К продаже предлагаются шины Forestar 644 девяти разных размеров и шины Forestar 643, которые также могут быть использованы в сочетании с гусеницами, — четырех размеров.

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