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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Командный корпус «Ростсельмаш» выходит на поля
«Ростсельмаш»
|
Август 2019
В жатве-2019 примут участие зерноуборочные комбайны, названные в честь руководителей, возглавлявших предприятие с 1929 по 2000 годы. Компания продолжает акцию «90 героев. 90 машин. 90 лет»
Фото: «Ростсельмаш»

В апреле «Ростсельмаш» объявил о выпуске лимитированной партии техники из 90 именных зерноуборочных комбайнов семейств TORUM, ACROS, RSM 161 и тракторов RSM серии 2000. Коллектив посвятил машины людям, которые внесли заметный вклад в развитие предприятия и страны. На полях России уже работают машины, названные в честь первостроителей «Ростсельмаш», героев Великой Отечественной войны и Социалистического труда.

Сегодня «Ростсельмаш» представил три комбайна из серии, посвященной директорам. В их числе — Иван Сергеевич Виноградов, возглавлявший «Ростсельмаш» в эвакуации; Александр Александрович Ежевский, организовавший плановую работу в 1953—1954 годах, Юрий Александрович Песков, поставивший на производство комбайны семейства ДОН в 1980-х годах.

Командный корпус выходит на поля

Все три комбайна TORUM, названные в честь этих руководителей, будут работать на полях одного хозяйства — конного завода имени Первой конной армии Зерноградского района Ростовской области. Юрий Александрович Песков лично вручил ключи от новых машин их владельцу. «Эти машины — гордость “Ростсельмаш” и достойное продолжение заслуг предыдущих поколений. Я испытываю огромную радость от того, что мое имя, имя моих коллег по-прежнему неразрывно с техникой “Ростсельмаш”», — сказал Песков.

Генеральный директор конного завода имени Первой конной армии Игорь Риттер лично приехал в Ростов-на-Дону, чтобы принять новые машины. «Мы купили четыре TORUM, три из них — именные. Это прекрасная акция, под стать технике, — говорит Риттер. — У нас впереди обновление комбайнового парка, и мы делаем ставку на эти модели. Выбирали, сравнивая с импортными аналогами и опираясь на опыт других хозяйств, которые входят в холдинг “Русская земля”. По стоимости владения, по доступности запчастей комбайны TORUM намного выгодней».

Всего серию «директорский корпус» лимитированной партии техники «Ростсельмаш», выпущенной в честь 90-летия компании, составили восемь агромашин. Имена им дали руководители, которые оставили наиболее яркий след в истории компании:

Глебов-Авилов Николай Павлович,



Виноградов Иван Сергеевич,



Ежевский Александр Александрович,



Иванов Василий Александрович,



Меркулов Александр Матвеевич,



Песков Юрий Александрович,



Титаренко Максим Захарович,



Шапаренко Иван Иванович.

Подробно об акции «Ростсельмаш» «90 героев. 90 машин. 90 лет»

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