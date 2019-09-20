Партнерский материал. Внимание! Регистрация новых фунгицидов!

Дорогие друзья! Рады сообщить, что ассортимент фунгицидов «Щелково Агрохим» расширился. Получено свидетельство государственной регистрации на новый препарат, который предназначен для защиты плодовых и виноградников. Еще один фунгицид получил дополнение к свидетельству о государственной регистрации.



«Индиго, КС» - это классический фунгицид для базовой защиты садов и виноградников от комплекса грибных заболеваний. В состав препарата входит 345 г/л сульфата меди трехосновного. Активные составляющие фунгицида — ионы меди — проникают в клетки фитопатогенов, где взаимодействуя с различными ферментами, подавляют их активность, нарушают процессы дыхания и вызывают неспецифическую денатурацию белков. Это приводит к прекращению роста спор и конидий фитопатогенных грибов и блокировке проникновения их в растение. «Индиго, КС» проявляет фунгицидную активность как при низких, так и при высоких температурах воздуха, сохраняя высокую устойчивость к смыванию с поверхности растения. Немаловажным является то, что к препарату у возбудителей заболеваний не вырабатывается устойчивость, поэтому его обязательно включать в антирезистентную программу защиты садов.



Препарат «Винтаж, МЭ», содержащий дифеноконазол и флутриафол, теперь можно применять и на нуте в период вегетации против аскохитоза. Препарат обладает системным действием. Инновационная препаративная форма микроэмульсия (МЭ) обеспечивает быстрое проникновение в растение к месту локализации патогена, а также оказывает мощное искореняющее, лечебное и пролонгированное защитное действие.





