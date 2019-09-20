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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Конференция Baltic Grain 2019
Baltic Grain 2019
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Август 2019
4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет I международная конференция Baltic Grain 2019
Фото: Baltic Grain 2019

Как известно, Балтийский регион является важным поставщиком зерновых. Германия, Дания, Швеция, Польша, Латвия и Литва входят в ТОП-25 экспортеров зерновых в мире. Для России порты Балтийского моря представляют все больший интерес. Пока объемы отгрузки зерновых довольно скоромные, но динамика достаточно существенная. Так, в 2017/18 сельхозгоду объемы железнодорожных перевозок зерна из России в направлении портов Прибалтики выросли более чем в два раза до 1,6 млн т. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т.

Напомним, что Россия, начиная с 2014 года, увеличила экспорт пшеницы на 55,5%. В то же время в прошлом году многие балтийские страны показали существенное снижение экспортных продаж пшеницы: Германия (снижение на 62,2%), Польша (-50,6%), Литва (-41,7%).

Конференция Baltic Grain 2019

Сочетание хороших урожаев и высокого спроса на российское зерно вытесняет ранее традиционных поставщиков, таких как США, Европа и Австралия. Россия активно выходит на новые для себя рынки в Южной и Центральной Америках. Вторым по значимости направлением экспорта пшеницы из России в 2017 году стала Тропическая Африка. Так, в Судане, Танзании, Конго, Руанде, Бурунди российское зерно составляет более половины импорта. Также идут небольшие поставки в Северо-Западную Европу, которые растут три года подряд: в Нидерланды (доля российского зерна в импорте 2%), Великобританию (3%), Норвегию (14%).

Существенные объемы экспорта по этим направлениям удобнее отправлять через порты Балтийского моря. Но у России нет специализированных зерновых терминалов в этом регионе (за исключением Калининграда). Учитывая, что отгрузка в страны Восточной Африки и Центральной Америки в ближайшее время может вырастить в три раза, отсутствие портовых мощностей может стать серьезным препятствием на этом пути. На конференции Baltic Grain 2019 тема логистики зерновых грузов станет одной из ключевых.

Участие в конференции предоставляет уникальную возможность получить практическую информацию о новейших тенденциях на зерновом рынке, выслушать рекомендации экспертов, ведущих аналитиков, представителей исполнительной власти.

Сайт мероприятия — bsforum.ru

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