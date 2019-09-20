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Реклама. КФХ «Триколор» предлагает сотрудничество
КФХ «Триколор»
|
Август 2019
Компания оказывает складские услуги, выращивает овощи на заказ и др.
Фото: КФХ «Триколор»

КФХ «Триколор» предлагает сотрудничество по следующим направлениям:

1. Ведение совместной деятельности по сезонному хранению и последующей реализации сельхозпродукции, в том числе калибровку, фасовку, упаковку, доставку продукции потребителю и т. д.

2. Ведение совместной деятельности по направлению хранения и реализации замороженных и охлажденных продуктов питания, в том числе рыбы и мяса;

3. Выращивание тепличных культур на заказ с последующей обработкой и хранением;

4. Оказание складских услуг и ответственного хранения (в том числе не продуктовой группы товаров);

5. Быть вашим представителем в Москве, Калужской и Московской областях.

КФХ «Триколор» расположено в Жуковском районе Калужской области, неподалеку от деревни Чубарово — 63 км от Москвы и в 3 км от Новой Москвы по трассе Москва-Калуга:

  - Утепленные новые овощехранилища с системой вентиляции фирмы «Агровент» - три по 600 кв. м и два по 1080 кв. м;

- Новый морозильник (-28 — +5°С) класса «А»;

- Теплицы отапливаемые (природный газ) — 1,5 га;

- Возможность подъезда и стоянки большегрузных машин.

Возможность использования техники для разгрузки — погрузки, а также складирования овощей в «насыпь»;

Ответственное хранение сельхозпродукции;

Возможность использования офисных помещений в административно-офисном здании.

Охраняемая огороженная территория, контрольно-пропускной пункт.

Возможность круглосуточной работы.

Возможность проживания для ваших сотрудников.

Удобная транспортная доступность: 3 км от Новой Москвы или 63 км от Москвы.

Остановка общественного транспорта.

https://youtu.be/900UhUju1Zo

http://kfhtrikolor.ru/

8 903 5897000

Ждем ваших предложений по сотрудничеству!

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