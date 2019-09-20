Реклама. КФХ «Триколор» предлагает сотрудничество

КФХ «Триколор» предлагает сотрудничество по следующим направлениям:



1. Ведение совместной деятельности по сезонному хранению и последующей реализации сельхозпродукции, в том числе калибровку, фасовку, упаковку, доставку продукции потребителю и т. д.



2. Ведение совместной деятельности по направлению хранения и реализации замороженных и охлажденных продуктов питания, в том числе рыбы и мяса;



3. Выращивание тепличных культур на заказ с последующей обработкой и хранением;



4. Оказание складских услуг и ответственного хранения (в том числе не продуктовой группы товаров);



5. Быть вашим представителем в Москве, Калужской и Московской областях.



КФХ «Триколор» расположено в Жуковском районе Калужской области, неподалеку от деревни Чубарово — 63 км от Москвы и в 3 км от Новой Москвы по трассе Москва-Калуга:



- Утепленные новые овощехранилища с системой вентиляции фирмы «Агровент» - три по 600 кв. м и два по 1080 кв. м;



- Новый морозильник (-28 — +5°С) класса «А»;



- Теплицы отапливаемые (природный газ) — 1,5 га;



- Возможность подъезда и стоянки большегрузных машин.



Возможность использования техники для разгрузки — погрузки, а также складирования овощей в «насыпь»;



Ответственное хранение сельхозпродукции;



Возможность использования офисных помещений в административно-офисном здании.



Охраняемая огороженная территория, контрольно-пропускной пункт.



Возможность круглосуточной работы.



Возможность проживания для ваших сотрудников.



Удобная транспортная доступность: 3 км от Новой Москвы или 63 км от Москвы.



Остановка общественного транспорта.



https://youtu.be/900UhUju1Zo



http://kfhtrikolor.ru/



8 903 5897000



Ждем ваших предложений по сотрудничеству!

