Реклама. КФХ «Триколор» предлагает сотрудничество

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КФХ «Триколор» предлагает сотрудничество по следующим направлениям:
1. Ведение совместной деятельности по сезонному хранению и последующей реализации сельхозпродукции, в том числе калибровку, фасовку, упаковку, доставку продукции потребителю
2. Ведение совместной деятельности по направлению хранения и реализации замороженных и охлажденных продуктов питания, в том числе рыбы и мяса;
3. Выращивание тепличных культур на заказ с последующей обработкой и хранением;
4. Оказание складских услуг и ответственного хранения (в том числе не продуктовой группы товаров);
5. Быть вашим представителем в Москве, Калужской и Московской областях.
КФХ «Триколор» расположено в Жуковском районе Калужской области, неподалеку от деревни Чубарово — 63 км от Москвы и в 3 км от Новой Москвы по трассе Москва-Калуга:
- Утепленные новые овощехранилища с системой вентиляции фирмы «Агровент» - три по 600 кв. м и два по 1080 кв. м;
- Новый морозильник (-28 — +5°С) класса «А»;
- Теплицы отапливаемые (природный газ) — 1,5 га;
- Возможность подъезда и стоянки большегрузных машин.
Возможность использования техники для разгрузки — погрузки, а также складирования овощей в «насыпь»;
Ответственное хранение сельхозпродукции;
Возможность использования офисных помещений в административно-офисном здании.
Охраняемая огороженная территория, контрольно-пропускной пункт.
Возможность круглосуточной работы.
Возможность проживания для ваших сотрудников.
Удобная транспортная доступность: 3 км от Новой Москвы или 63 км от Москвы.
Остановка общественного транспорта.
8 903 5897000
Ждем ваших предложений по сотрудничеству!