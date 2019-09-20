Партнерский материал. Союз в пользу точности

Популярность технологий точного земледелия, позволяющих повышать рентабельность агробизнеса, набирает обороты и в России. Перспективным направлением работы «ДИДЖИТАЛ АГРО» (дочерняя структура компании «Уралхим») является сервис точного внесения удобрений на основе карт плодородия.



На данный момент в России большинство хозяйств вносит удобрения без учета различных факторов, которые влияют на эффективность их использования, теряя от такого «плоского внесения» от 2 тыс. руб. до 10 тыс. руб. маржинального дохода на каждый гектар обрабатываемой площади. В ряде хозяйств это связано с отсутствием современной техники для точного внесения дорогостоящих удобрений, и практически у всех сельхозпредприятий отсутствуют карты-задания для дифференцированного внесения удобрений.





Система управления внесением удобрений GEOSPREAD на разбрасывателях Kverneland ExactaФото: Kverneland



В целях популяризации и более глубокого исследования возможностей точного (дифференцированного) внесения удобрений разработчики из «ДИДЖИТАЛ АГРО» объединили свои усилия с «Квернеланд Груп СНГ», российским представительством концерна Kverneland Group, который помимо производства техники широко известен своими разработками в области электронных систем для сельхозмашин. В линейке техники Kverneland имеются модели разбрасывателей минеральных удобрений Exacta, которые позволяют реализовывать весь комплекс программ точного внесения удобрений.



«Разбрасыватели Exacta являются удачным примером материально-технической базы, необходимой для нашей технологии, — рассказывает Алексей Трубников, директор по R&D «ДИДЖИТАЛ АГРО». — В них реализован ряд технологий, которые позволяют легко и надежно обеспечить точное распределение удобрений. Немаловажным является и то, что эта техника производится у нас в стране, что делает максимально доступным ее обслуживание».



Первый практический семинар в рамках сотрудничества компании провели на базе Липецкого завода Kverneland Group, где рассказали о механизме и основных этапах внедрения сервиса точного внесения удобрений в работу сельхозпредприятий.



Так, первым шагом является комплексная оценка состояния полей, учитывающая не только продуктивность культур, но и рельеф, и агрофизику анализируемых участков. Для определения зон плодородия (ASF-index) используются данные более чем 2 тыс. мультиспектральных спутниковых снимков одних и тех же полей за 35 лет, после чего специалистами-почвоведами проводится ретроспективный анализ и полевая диагностика факторов, лимитирующих урожайность культур в зонах низкого и высокого плодородия. По итогам проведенных работ строятся карты-задания для «умной» техники для получения максимальной экономической эффективности на разных участках.





Терминал управленияФото: Kverneland



На данном этапе в дело вступает техника. Система управления GEOSPREAD, устанавливаемая на различные модели распределителей минеральных удобрений Exacta, автоматически регулирует ширину захвата и подачу необходимого количества удобрений, основываясь на данных о скорости работы машины и её положении в пространстве (границе поля, разворотной полосе и уже обработанной площади), полученных с помощью системы геопозиционирования. Использование системы GEOSPREAD позволяет вносить удобрения в соответствии с заранее предписанными картами-заданиями, достигая идеального перекрытия и точности внесения с минимальным перерасходом/недорасходом, и помогает сэкономить, в зависимости от сложности контура полей, от 5% до 15% удобрений в сравнении с обычными разбрасывателями удобрений. При работе по картам-заданиям исключен «человеческий фактор», весь процесс управления количеством внесения удобрений в разные по плодородию участки поля выполняется автоматически и не зависит от скорости движения агрегата.



Таким образом, в результате оптимально точного внесения удобрений и более эффективного использования плодородия различных участков поля доход любого агропредприятия с одного гектара может быть существенно увеличен. В качестве примера специалисты из «ДИДЖИТАЛ АГРО» подсчитали, что использование технологии точного внесения удобрений в горизонте пяти лет может обеспечить хозяйству площадью 5 тыс. га и операционной прибылью 50 млн руб. в год ее рост до 80 млн руб., то есть порядка 60%.

