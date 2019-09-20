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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Санкции: пять лет развития
Московский кредитный банк
|
Август 2019
6 августа 2014 года в ответ на западные санкции Россия запретила ввоз ряда продуктов питания из США, ЕС, Австралии, Норвегии и инициировала программу контрсанкций. Это стало мощным стимулом для развития отечественного агропромышленного комплекса за счет реализации политики импортозамещения
Фото: Pixabay

За годы контрсанкций рекордно увеличилась государственная поддержка агропрома — в 2019 она превысит отметку в 300 млрд руб. В реализацию этой финансовой программы сегодня вовлечены многие предприятия банковского сектора, в частности Московский кредитный банк (МКБ).

Сегодня банки очень серьезно относятся к анализу долговременных кредитов, считая эти проекты долговременными, реалистичными и окупаемыми. Подтверждением тому служит, в частности, увеличение срока кредитования. Так, если раньше верхний предел кредита, выдаваемого предприятиям агропромышленного сектора, составлял максимум восемь лет, то сегодня финансируются даже проекты на срок 15 лет с процентной ставкой 3,5-4% в год. Эксперты отмечают, что за прошедшие пять лет принципиально изменился сам подход банков к кредитованию сельского хозяйства — он стал более профессиональным.

Активный рост АПК стимулировал появление и развитие многочисленных целевых программ в сфере кредитования агрохолдингов. «До эмбарго с агропромышленным комплексом работали преимущественно «избранные банки». Большинство финансовых организаций из-за ценовых рисков и агрорисков (неурожай, гибель животных) осторожно подходили к финансированию этой отрасли. В последнее время ситуация сильно изменилась: для банков очевидна стабильность этого рынка, они соревнуются за отрасль. МКБ приоритетно рассматривает те сегменты АПК, где импортозамещение еще в полном объеме не завершилось: производство мяса, молока, растениеводство, а также логистики. Банк участвует в программах господдержки, а также имеет большой опыт по предоставлению финансирования компаниям, развивающим экспорт», — говорит заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Он отметил, что экспортные проекты входят в число приоритетных для МКБ, имеющего налаженные контакты с зарубежными банками. В настоящее время банк активно финансирует программы по поставкам на внешние рынки масла, зерновых, рассматривает возможности кредитования предприятий, занимающихся переработкой агропродукции. В сочетании с государственной поддержкой и при наличии фиксированной процентной ставки это открывает российским производителям доступ на внешние рынки.

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