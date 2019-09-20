Партнерский материал. Когда один плюс один больше, чем два

Инновационный центр DEKALB, ставший для российских аграриев уже привычной площадкой по обмену опытом и местом получения практических знаний в области возделывания кукурузы, в нынешнем году приобрел новый вектор развития после объединения Bayer и Monsanto — компаний, предоставляющих инновационные решения для сельского хозяйства в сфере защиты растений и семян.



Как отметили в объединенной компании, Инновационный центр хоть и является частным случаем, стал фактически презентацией актуальных агротехнологий нового мощного игрока на рынке.







«Этот тот случай, когда один плюс один больше, чем два, — поделился Александр Лысенко, региональный руководитель по Краснодарскому краю и Крыму компании Bayer. — Прогрессивные биотехнологии Monsanto, а в частности кукурузного направления DEKALB, вкупе с передовыми средствами защиты растений Bayer дают не просто расширенный портфель продуктов, а законченное комплексное решение повышения урожайности и рентабельности сельхозбизнеса. В этом и есть новизна и ценность подхода для отрасли».



Предложение в рамках данной стратегии включает: семена гибридов, их предпосевную обработку, а также палитру более чем из 10 гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, способных решить широкий спектр проблем, с которыми могут сталкиваться сельхозпроизводители на различных этапах вегетации культуры.







«Одним из самых губительных факторов, понижающих валовый сбор зерна, особенно в южных регионах России, является засуха. Поэтому шагом номер один является внедрение в технологическую цепочку гибридов с развитой корневой системой, — рекомендует Роман Харламов, руководитель отдела развития технологий DEKALB в России. — Мощные корни, позволяющие эффективнее добывать влагу, повышая общую стрессоустойчивость культуры, — самая важная черта селекции DEKALB. Дополнительной мерой, повышающей жизнеспособность гибридов в неблагоприятных условиях, является решение предпосевной защиты “Акселерон”, эксклюзивно разработанной для кукурузы DEKALB. Кроме фунгицида и инсектицида в его состав входит биокомпонент B-360, дополнительно стимулирующий развитие корневой системы растений».



В селекции DEKALB выведение высокоадаптивных к неблагоприятным факторам окружающей среды гибридов является главенствующим. По мнению специалистов бренда, именно это качество, а не потенциал урожайности, следует иметь в приоритете при выборе семенного материала. Ярким примером является одна из новинок этого года — поздний «южный» гибрид ДКС 5075 с ФАО 400, предназначенный для возделывания на зерно в зоне с нестабильными осадками. Он адаптивен к различным технологиям и устойчив к инфекционному фону. Новинка также отличается ранним цветением. Несмотря на то, что в рамках испытаний Инновационного центра этот гибрид был посеян позже оптимальных сроков, он даже в условиях засухи и повышенных температур, в том числе, во время цветения, показал хорошую архитектонику и внешне не отличался от соседей, которые были засеяны неделей раньше.



Сильным ограничивающим фактором, влияющим на урожай кукурузы, является сорная растительность. По подсчетам специалистов DEKALB, каждый день совместной вегетации с сорняками спустя неделю после появления всходов снижает урожайность до 1,88 ц/га. Поэтому применение гербицидов на кукурузе является неотъемлемой частью технологии во всех странах.







«В России объемы использования гербицидов существенно ниже, чем в мире. Российские фермеры отдают предпочтение препаратам Bayer, даже однократное применение которых, согласно результатам государственных регистрационных испытаний, способно повлиять на решение возникающих проблем, — рассказал Андрей Черепанов, менеджер по продуктам и культурам Bayer. — Это прежде всего “Аденго”, а также “Майстер Пауэр”, которым обрабатывается каждый шестой гектар кукурузы на зерно в нашей стране. При этом, имея антидот в своем составе, они максимально снижают возможность возникновения стресса у растений кукурузы в период борьбы с сорняками».



Высокотехнологичный подход в борьбе с сорной растительностью позволил Bayer занять лидирующие позиции на рынке гербицидов кукурузы в Краснодарском крае. В дальнейших планах компании развивать это направление, расширяя линейку новыми средствами. Так, среди препаратов, выведенных на рынок в прошлом году и представленных в рамках Инновационного центра, инсектицид «Протеус» и фунгицид «Пропульс». А в ближайший год ожидается выход на рынок гербицида с ярко выраженным почвенным эффектом «Мерлин Флекс», который благодаря антидоту можно применять по вегетации, а также регистрация нового страхового гербицида, в том числе рекомендованного для применения на родительских формах кукурузы.



Для комплексной защиты урожая специалисты компании Bayer рекомендуют аграриям совмещение обработки фунгицидами и инсектицидами на завершающих стадиях его формирования. За последние два года рынку были представлены: инсектицид «Протеус», действенный в отношении различных вредителей, в том числе, большинства видов совки, от нашествия которой уже несколько сезонов страдают поля в самых разных регионах России, и фунгицид «Пропульс», защищающий не только от болезней листьев, но и эффективно контролирующий развитие фузариоза початка. На полях Инновационного центра был заложен целый ряд опытов с целью адаптации схем применения этих препаратов к различным условиям.



«Предоставить аграриям возможность увидеть собственными глазами результат нового комплексного подхода и экстраполировать его на свою практику — вот основная задача Инновационного центра, которую в полной мере удалось реализовать в этом году, — прокомментировал Александр Лысенко. — Это первый, но важный шаг на пути к дальнейшему росту Bayer на российском рынке».



В ближайшем будущем в предложение по возделыванию кукурузы будут активно внедряться технологии точного земледелия, что позволит максимизировать эффект от использования передового семенного материала и новейших средств защиты растений. В своем развитии компания также делает ставку на расширение локальных проектов. На данный момент более 40% продаж СЗР Bayer в России приходится на продукцию отечественного производства. В ближайшей перспективе эта цифра должна достигнуть 60%. В сегменте семян компания также намерена следовать курсу на локализацию. Уже в этом году порядка 100 тыс. посевных единиц кукурузы DEKALB будет произведено в России с тенденцией дальнейшего увеличения объемов.

