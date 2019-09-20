Партнерский материал. Farmers Edge на Дне поля CNHi

Теоретическая часть состояла из четырех станций, разделенных по тематикам: почвообрабатывающая техника, кормозаготовка, уборочная техника, навигация и точное земледелие. На станции навигации и точного земледелия работали представители Farmers Edge. Участникам Дня поля продемонстрировали спутниковые снимки полей, на которых проходило мероприятие. Гости мероприятия оценили развитие вегетации посевов на картах NDVI, картах скаутинга и картах неоднородности. Карты скаутинга и неоднородности являются собственной разработкой Farmers Edge, по сравнению с картами NDVI они позволяют взглянуть на ваши поля под новым углом. Карты скаутинга отображают вариацию индекса вегетации по сравнению со средними значениями NDVI на поле. Карты неоднородности преобразуют информацию со спутниковых снимков, демонстрируют наиболее выраженные неоднородности и даже те объекты, которые не видят ни карты NDVI, ни карты скаутинга — почва, вода. В эффективности данных карт участники Дня поля убедились своими глазами. Гости мероприятия обратили внимание на достаточно ровные круглые области неоднородности на карте поля. В дальнейшей дискуссии выяснилось, что на данном поле много лет назад в советское время стояли поливальные установки. Такая информативность карт неоднородности объясняется запатентованными алгоритмами обработки данных спутниковых снимков Farmers Edge.







Конечно, особый интерес гостей Дня поля вызвал мониторинг техники. В локации проведения Дня поля трекеры были установлены на уборочной технике и на опрыскивателе. Трекер осуществляет пассивный сбор и передачу машинных и агрономических данных. Сбор данных ведется как в направлении сбора данных о работе самоходной техники, так и прицепных ISOBUS устройств. Гостям мероприятия показали результаты мониторинга техники в программе FarmCommand прямо в полевых условиях с планшета. Трекер считал такие показатели работы опрыскивателя как траектория, скорость, расход топлива. На основе информации с трекера была создана карта фактического внесения, что позволяет контролировать наличие перекрытий, сравнивать расход CЗР по различным полям, оптимизировать использование средств производства и избегать стресса культур. Трекеры на комбайнах позволили осуществить картированную уборку и сформировать карту урожайности, получив крайне важную информацию для анализа результата выполненных сельскохозяйственных работ.







Но понимать итоговую производительность и производительность техники не менее важно, чем отслеживать оперативные данные. В блоке аналитики в программе FarmCommand формируются ежедневные отчеты о работе техники, сравнивающие работу единиц техники как на уровне отдельных единиц, так и в общем по машинотракторному парку. Гостям Дня поля был продемонстрирован пример ежедневного отчета работы двух комбайнов.



День поля не ограничился только теоретической презентационной частью, но и продолжился тест-драйвами и дальнейшим общением с сельхозпроизводителями. На станции навигации и точного земледелия представители Farmers Edge продолжили работу с клиентами, ответили на все вопросы и показали работу программы FarmCommand в режиме реального времени.







Непрерывное развитие технологий позволяет привнести в сельское хозяйство самые передовые достижения обработки и анализа массивов данных. А сотрудничество двух таких глобальных компаний как CNHi и Farmers Edge позволят эффективно внедрить эксклюзивные цифровые сервисы в привычную практику работы сельхозпроизводителей.



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