Каждый вегетационный сезон не похож на другой. В 2019 году отечественные аграрии столкнулись с многочисленными проблемами при возделывании урожая как зерновых, так и технических культур. Уже с начала возобновления весенней вегетации многочисленные регионы столкнулись с неудовлетворительной перезимовкой пшеницы, гибель которой зачастую была вызвана неинфекционным выпреванием, а также поражением почвенными патогенами, включая тифулез и склеротинию. Мягкие температурные условия зимы позволили благоприятно перезимовать многочисленным видам вредителей сельхозкультур, которые нанесли немалый вред кукурузе, подсолнечнику, рапсу, а также яровым зерновым. Засуха в период налива крайне негативно сказалась на качественных показателях урожая зерновых 2019 года, в т. ч. на массе тысячи зерен и ИДК.



Результаты урожайности разнятся по регионам и областям страны, средний показатель на середину августа 2019 года составляет около 36 ц/га. Защита урожая складывается из ряда многочисленных факторов: это и применение минеральных подкормок, и агротехника, и СЗР. Первым приемом защиты посева, конечно же, является защита семенного материала от болезней и вредителей. Именно с осени формируется тот потенциал посева, с которым сельхозпроизводители будут работать весь вегетационный сезон.



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Часть данных по результатам урожайности озимой пшеницы на опытах в хозяйствах страны представлена в таблице.







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Впереди — новый сезон и новые вызовы перед сельхозпроизводителями страны. С чем же мы подходим к севу озимой пшеницы, который начнется уже через месяц? Во-первых, это качество посевного материала, во-вторых, это инсектицидная нагрузка, возрастающая с каждым годом, а в этом сезоне обострившаяся особенно. Также, по многочисленным многолетним наблюдениям, могут повториться засушливые погодные условия с осени.



Ввиду всех перечисленных факторов в этом сезоне необходимо крайне внимательно отнестись к защите посевов озимых и подготовить посевы к успешной перезимовке с осени. Важно понимать, что выбор продукта для защиты семян является одним из элементов в технологической карте возделывания зерновых, нужно уделять внимание также защите урожая от болезней и вредителей в течение всей вегетации.

