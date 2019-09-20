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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Сила — в урожае!
Сингента
|
Август 2019
Сельское хозяйство в Российской Федерации — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Страна уверенно держится на лидирующих позициях экспортеров зерна. Инвестиции в новые технологии, разработки и технику ежегодно увеличиваются, и одной из ключевых задач на сегодняшний день является получение максимального количества сельскохозяйственной продукции с гектара
Фото: Сингента

Каждый вегетационный сезон не похож на другой. В 2019 году отечественные аграрии столкнулись с многочисленными проблемами при возделывании урожая как зерновых, так и технических культур. Уже с начала возобновления весенней вегетации многочисленные регионы столкнулись с неудовлетворительной перезимовкой пшеницы, гибель которой зачастую была вызвана неинфекционным выпреванием, а также поражением почвенными патогенами, включая тифулез и склеротинию. Мягкие температурные условия зимы позволили благоприятно перезимовать многочисленным видам вредителей сельхозкультур, которые нанесли немалый вред кукурузе, подсолнечнику, рапсу, а также яровым зерновым. Засуха в период налива крайне негативно сказалась на качественных показателях урожая зерновых 2019 года, в т. ч. на массе тысячи зерен и ИДК.

Результаты урожайности разнятся по регионам и областям страны, средний показатель на середину августа 2019 года составляет около 36 ц/га. Защита урожая складывается из ряда многочисленных факторов: это и применение минеральных подкормок, и агротехника, и СЗР. Первым приемом защиты посева, конечно же, является защита семенного материала от болезней и вредителей. Именно с осени формируется тот потенциал посева, с которым сельхозпроизводители будут работать весь вегетационный сезон.

Компания «Сингента» готова предложить своим клиентам широкий выбор продуктов для защиты семян, от экономичного решения МАКСИМ® ПЛЮС до инновационного продукта ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, результаты применения которого в разных регионах страны доказали рентабельность его применения даже в таких сложных погодных условиях, какие сложились в прошедшем сезоне. По результатам 43 демонстрационных опытов средняя прибавка в варианте с ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ составила 4,2 ц/га по сравнению с вариантом хозяйства. Особенно сильно наблюдались различия в зонах, где засуха проявилась в мае — июне (Поволжье, юг ЦЧР), что доказывает работу ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ не только как продукта для защиты семян, но и эффективного приема по формированию мощной корневой системы.

Часть данных по результатам урожайности озимой пшеницы на опытах в хозяйствах страны представлена в таблице.

Часть данных по результатам урожайности озимой пшеницы

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ — это готовый SDHI-инсектофунгицид с выраженным физиологическим эффектом «силы корней» для защиты зерновых от максимального спектра вредителей и болезней. Более детальную информацию о продукте можно узнать на сайте https://вайбранс.рф.

Впереди — новый сезон и новые вызовы перед сельхозпроизводителями страны. С чем же мы подходим к севу озимой пшеницы, который начнется уже через месяц? Во-первых, это качество посевного материала, во-вторых, это инсектицидная нагрузка, возрастающая с каждым годом, а в этом сезоне обострившаяся особенно. Также, по многочисленным многолетним наблюдениям, могут повториться засушливые погодные условия с осени.

Ввиду всех перечисленных факторов в этом сезоне необходимо крайне внимательно отнестись к защите посевов озимых и подготовить посевы к успешной перезимовке с осени. Важно понимать, что выбор продукта для защиты семян является одним из элементов в технологической карте возделывания зерновых, нужно уделять внимание также защите урожая от болезней и вредителей в течение всей вегетации.

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