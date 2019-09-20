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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. LEMKEN расширяет пакет послепродажной поддержки
LEMKEN
|
Август 2019
Офлайн-каталог запчастей и модуль обновления: всегда актуальные данные
Модуль обновления LEMKEN с клеммой CCI 50
Фото: LEMKEN

У всех клиентов и дилеров LEMKEN есть постоянный доступ ко всей информации о продукции еще с прошлого года. Кроме того, на информационном портале LEONIS для дилеров представлены списки запчастей, данные оборудования, учебная документация и последние новости. Теперь мы добавляем в концепцию послепродажной поддержки новые элементы: офлайн-каталог запчастей и модуль обновления.

LEMKEN предлагает своим партнерам высокоэффективный пакет из трех составляющих — LEONIS, LEMKENDOC и модуль обновления. Все вместе они обеспечивают быстрый и квалифицированный ремонт техники, а также высокий коэффициент ее доступности для фермера. Пакет послепродажной поддержки LEMKEN доступен по всему миру.

С новым каталогом запчастей LEMKENDOC в вашем распоряжении всегда будут самые актуальные данные из оригинальных каталогов. Запчасти можно идентифицировать без привязки к месту и времени — прямо в поле, в мастерской или в офисе — и позже заказать через интернет. Интегрированная функция поиска запчастей по серийному номеру и возможность ввода личных заметок прекрасно дополняют имеющийся набор возможностей. За счет этого уменьшается количество дополнительных запросов и ошибочных заказов.

Дополнительно LEMKEN предоставляет своим партнерам модуль обновления. С помощью такого накопителя сервисный техник может быстро и легко обновлять программное обеспечение устройств и терминалов. Модуль обновления регулярно соединяется с сервером LEMKEN для получения последних версий программного обеспечения. Разумеется, техник может использовать и более старые версии, а также выполнить сброс устройства на заводские настройки с помощью функции резервного копирования и восстановления.

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