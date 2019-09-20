Партнерский материал. Опубликована деловая программа VIII Славянского международного экономического форума

В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов.



Тема форума — «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».



На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.



Низкая рождаемость и старение населения стали негативными явлениями как в Центральной России, так и в других регионах, а также странах. Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни «серебряной» части населения.



В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Место проведения: Концертный зал «Дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.



Подробнее на сайте: http://slavyanskyforum.com

