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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Опубликована деловая программа VIII Славянского международного экономического форума
СМЭФ
|
Август 2019
На сайте VIII Славянского международного экономического форума, который пройдет в Брянске 18 октября 2019 года, опубликована деловая программа
Фото: СМЭФ

В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов.

Тема форума — «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Низкая рождаемость и старение населения стали негативными явлениями как в Центральной России, так и в других регионах, а также странах. Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни «серебряной» части населения.

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал «Дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Подробнее на сайте: http://slavyanskyforum.com

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