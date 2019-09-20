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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Новая комплексная обработка семян для получения лучших урожаев
Corteva Agriscience
|
Август 2019
Технологии бренда LumiGEN™ компании Corteva Agriscience™ помогут производителям повысить прибыльность
Фото: Pxhere

Новое поколение препаратов для обработки семян помогает фермерам адаптироваться к меняющейся сельскохозяйственной среде, на которую влияют климатические изменения и появление большого количества вредителей.

Технологии LumiGEN™, разработанные компанией Corteva Agriscience для использования на собственных брендах семян Pioneer® и Brevant™ - это премиальный комплекс прикладных технологий обработки семян (Seed Applied Technology — SAT), что обеспечивает целостный подход в предоставлении фермерам помощи для раскрытия максимального потенциала сельскохозяйственных культур.

К продуктам относятся фунгициды для обработки семян Lumisena™ и Lumiflex™, а также инсектицид для обработки семян Lumiposa®[1].

Инновационная технология высокой точности имеет несколько версий, которые защищают генетику высокопроизводительных семенных продуктов от насекомых и грибов, а также действует как репеллент для птиц. Она также помогает семенам выдерживать стрессы, такие как изменения погоды и засуха.

Технологии LumiGEN, доступные для рапса, кукурузы и подсолнечника, уменьшают производственные риски и помогают обеспечить лучшее развитие сельскохозяйственных культур с самого начала, усиливая связь между почвой и растением благодаря более прочной корневой системе. Обработанные семена также получают преимущества от улучшенной стрессоустойчивости и быстрого приспособления культур, что способствует более качественному урожаю.

Поскольку технология предусматривает прямую обработку семян, а не применение при посеве в поле, она может помочь снизить влияние сельского хозяйства на экологию, таким образом учитывая ожидания потребителей.

Николас Перро, менеджер по направлению обработки собственных брендов семян Corteva Agriscience в Европе, отметил: «Corteva Agriscience стремится предоставить фермерам инструментарий для решения различных проблем. Этот золотой стандарт обработки семян поможет европейским фермерам управлять рисками производства в период между посевом и ранними этапами роста. Технологии LumiGEN предоставляют культурам необходимую защиту при посеве, чтобы помочь производителям добиться хороших урожаев. Мы надеемся, что этот инновационный стандарт обработки семян поможет фермерам максимизировать урожай и прибыльность, позволит лучше отвечать потребностям общества и продолжать выращивать самое важное — сейчас и для будущих поколений».

[1] Lumisena™ - это фунгицид, который применяется для обработки семян, с использованием передовой технологии для борьбы с мучнистой росой на подсолнечнике, планируется к запуску в Сербии и Украине в сезоне 2020 года, а в ЕС — до 2021 года.

Lumiposa® - это инсектицид для обработки семян, который доказывает свою эффективность уже более трех сезонов, и который является эталоном для использования на озимом рапсе в ЕС.

Lumiflex™ - это новейший фунгицид для обработки семян широкого спектра действия, который применяется на посевах кукурузы. Он был зарегистрирован во Франции и должен быть распространен на территории ЕС и за его пределами в течение следующего года.

 

 


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