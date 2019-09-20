Партнерский материал. Alltech обязуется следовать целям устойчивого развития ООН, Глобальному договору ООН и инициативе научно обоснованных целей

Кроме того, Alltech обязуется стремиться к осуществлению девяти из 17 целей устойчивого развития ООН. В 2015 году все страны-члены ООН приняли цели устойчивого развития, являющиеся срочным призывом к действию для всех стран. Для каждой цели установлены конкретные, имеющие практическое значение целевые параметры, способствующие достижению общей цели.



Глобальный договор ООН — крупнейшая в мире инициатива устойчивого развития для корпораций — позволяет ООН сотрудничать с компаниями в достижении целей устойчивого развития. Присоединяющиеся к Глобальному договору компании выбирают цели, которые в наибольшей степени соответствуют их основному роду деятельности, и достижению которых эти компании могут способствовать.



«Мы считаем, что внедрение новых технологий, улучшение способов ведения бизнеса и стимулирование инноваций в сельскохозяйственной и пищевой отраслях способствуют созданию Планеты изобилия™ , — сказал доктор Лайонс в присутствии своих коллег и соучредителя Alltech миссис Дейрдре Лайонс в головном офисе компании. — Сегодня мы присоединяемся к растущему во всем мире количеству организаций, объединенных обязательством построить более устойчивое будущее».



Alltech выбрал девять целей, которые непосредственно связаны с его основной деятельностью и его видением Планеты изобилия™:



Ликвидация голода



Основная цель сельского хозяйства — обеспечить людей пищей. Конечной целью является полное искоренение голода во всем мире и обеспечение для каждого человека на планете возможности получать достаточное количество полноценной пищи. Благодаря своим продуктам, применяемым для улучшения качества почвы, растений и кормов для животных, Alltech находится в начале пищевой цепи, а его присутствие во всем мире позволяет компании работать с другими ради достижения этой цели и создания Планеты изобилия.



Хорошее здоровье и благополучие



Результаты проводимых Alltech исследований уже на протяжении 40 лет внедряются в практику для улучшения кормления животных и здоровья людей. Проводимая Alltech научная деятельность направлена на улучшение здоровья кишечника и мозга, также имеются значительные достижения в области поиска альтернатив одному из самых дорогих препаратов в США — инсулину. Также продукция Alltech помогает производителям уменьшить использование антибиотиков, поскольку все большую озабоченность вызывает проблема устойчивости микроорганизмов к антимикробным веществам. Семьей основателя Alltech, доктора Пирса Лайонса, был создан фонд жизни семьи Лайонс, целью которого является поддержка системы ухода за больными и безопасности лечения.



Качественное образование



Образование лежит в основе успеха, поэтому оно должно быть важнейшим приоритетом для каждой компании и страны, но существует ряд проблем, одной из которых является недостаток ресурсов. Alltech поощряет своих сотрудников за продолжение обучения, создает возможности для карьерного роста, способствует обучению и приобретению новых навыков внутри компании. Также компания участвует в образовании детей и молодых людей, создавая и спонсируя школьные лаборатории, оказывая финансовую поддержку посредством Конкурса молодых ученых Alltech , а также сотрудничая с университетами в области исследований, по результатам которых присуждается степень бакалавра или доктора.



Гендерное равенство



Использующая научные знания, глобальная компания Alltech обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения этой цели в более чем 120 сообществах, в которых компания ведет бизнес. Alltech считает, что разнообразие необходимо для создания устойчивого будущего. Alltech способствует расширению возможностей женщин в партнерстве с Саммитом женщин в сельскохозяйственной и пищевой отраслях , а также помогает молодежи лучше понять свое место в сельском хозяйстве для более четкого представления карьерных возможностей в этой отрасли.



Достойная работа и экономический рост



Эта цель направлена на снижение неформальной занятости, детского труда, торговли людьми и различий в оплате труда в зависимости от пола. Формирование достойных условий труда и экономического роста является необходимостью для компаний, сообществ, в которых эти компании ведут бизнес, и для мира в целом. В своей деятельности Alltech привержен строгим стандартам в области найма, его присутствие в более чем 120 сообществах позволяет оказывать позитивное влияние на те регионы, в которых компания работает.



Борьба с изменением климата



Изменение климата — это проблема, затрагивающая людей, животных и растения во всех регионах, на земле и в воде. Несколько продуктов Alltech были сертифицированы Углеродным фондом как продукты, снижающие выбросы парниковых газов. Компания планирует использовать свои партнерские отношения в сельскохозяйственной и пищевой отраслях для еще более широкого внедрения технологий кормления и животноводства, уменьшающих воздействие на внешнюю среду.



Сохранение морских экосистем



Рыбий жир и рыбная мука часто являются ключевыми компонентами рационов животных. Такая практика способствует чрезмерному вылову рыбы в океанах, производители пытаются найти решения этой проблемы. Использование альтернативных кормов, например, водорослей или насекомых, может помочь решить проблему, но еще многое предстоит сделать для улучшения производства продуктов питания при помощи аквакультуры. Alltech различными способами участвует в решении этой проблемы, в том числе используя возможности исследовательского центра Alltech Coppens Aqua Centre в Нидерландах.



Сохранение экосистем суши



В рамках этой цели решаются проблемы опустынивания, деградации почв, засух и уничтожения лесов. Alltech специализируется на природных решениях, максимизирующих продуктивность животных и растений за счет эффективных технологий кормления и улучшения методов ведения хозяйства, что позволяет получить значительный положительный эффект.



Партнерство в интересах устойчивого развития



​Для достижения этой цели необходимо объединение технологии и науки, лежащих в основе инноваций Alltech. Alltech разделяет веру в то, что амбициозные цели ООН не могут быть достигнуты без вовлечения в совместную деятельность как можно большего числа компаний, организаций и отдельных личностей. Планета изобилия™ Alltech — это призыв к сотрудничеству вне рамок секторов экономики и географических границ.



Обязательство Alltech следовать Глобальному договору ООН было официально принято, и компания присоединилась к более чем 9500 компаний и 3000 некоммерческих участников, ставящих своей целью создание устойчивого будущего.



Помимо следования целям устойчивого развития ООН, Alltech также присоединился к инициативе целей, в основе которых научный подход. Эти цели разработаны чтобы помочь компаниям уменьшить выбросы парниковых газов и сделать доступной информацию об успехах в этом направлении, обеспечив доступ к документации и отчетам.

