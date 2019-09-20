Партнерский материал. Экспорт молочной продукции нуждается в поддержке

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь-июль 2019 года объем экспорта российской молочной продукции сохранился на уровне аналогичного периода 2018 года и составил 330,4 тыс. т на сумму $149,6 млн (-1,3%). Увеличению поставок пока не способствует открытие для данной категории товаров рынка Китая. Протокол о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках молочной продукции между Россией и КНР был подписан в декабре прошлого года между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением республики, а в марте 2019-го утвержден реестр аккредитованных для экспортных поставок российских предприятий (сейчас это более 30 компаний), отдельно согласован и список из 45 поставщиков мороженого. Тем не менее, по итогам первого квартала этого года отгрузки молочной продукции в Китай даже сократились до $702 тыс. по сравнению с $857 тыс. в январе-марте 2018-го.



Между тем, КНР является крупнейшим в мире импортером молочной продукции. Общий импорт товаров данной категории в республику оценивается примерно в $7 млрд ежегодно. Поэтому присутствие на китайском рынке стратегически важно для любого крупного экспортера. Так, в конце июля разрешение на ввоз в Китай молочной продукции, включая сухое молоко и сыр, получила Бразилия. По данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения страны, в общей сложности такое право было предоставлено 24 бразильским предприятиям.



По мнению руководителя управления продаж продуктов международного и документарного бизнеса Московского Кредитного Банка Рената Ганеева, несмотря на то, что пока поставки из России стагнируют, для отечественных производителей «молочки» китайский рынок также обладает высоким потенциалом. «Конечно, рынок КНР является высококонкурентным, и выйти на него непросто, особенно с готовой продукцией, но, по оценкам отраслевых экспертов, в перспективе до 2025 года Россия вполне способна нарастить поставки молочных продуктов в Китай на $200-250 млн. И российские компании уже доказали то, что это реально: отгрузки «молочки» в рамках Протокола были осуществлены уже весной, хотя ранее прогнозировалось, что первые партии будут отправлены не раньше осени, — обращает внимание господин Ганеев. — Мы верим в потенциал китайского рынка в плане развития экспорта, как данной категории товаров, так и любого другого российского продовольствия. И со своей стороны МКБ готов всячески способствовать развитию торговых связей с этой страной. Мы рассматриваем Китай — как стратегического партнера для всей экономики нашей страны».



МКБ уже имеет успешный опыт работы с китайскими финансовыми институтами в сфере корреспондентских отношений, торгового финансирования и синдицированного кредитования. Экспортные проекты также входят в число приоритетных для банка. МКБ активно финансирует программы по вывозу на внешние рынки масла, зерна, рассматривает возможности кредитования предприятий, занимающихся производством готовых продуктов, в том числе — молочных.

