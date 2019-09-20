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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Перспективы молочного рынка обсудят на седьмом заседании Молочных сессий
milknews.ru
|
Август 2019
О том, что происходит с мировым потреблением, как меняются биржевые молочные категории и стоит ли инвестировать в производство сыра, эксперты поговорят на седьмом заседании «Молочных сессий», которое пройдет 12 сентября в Москве
Фото: Pixabay

В первой части мероприятия генеральный секретарь Eucolait (Ассоциации молочных торговцев) Юкка Ликитало представит аналитику по развитию мирового рынка молока. Milknews попросил эксперта поделиться своим видением текущего состояния молочной отрасли в мире.

Мировой рынок молочных продуктов в 2018 году вырос после двух медленных лет, и эта положительная тенденция сохранилась в первой половине 2019 года. На долю ЕС, Новой Зеландии и США в совокупности приходится 75% мировой торговли, и за последние годы Европе удалось защитить свою позицию крупнейшего в мире экспортера, несмотря на такие проблемы, как потеря самого важного экспортного рынка — России — из-за эмбарго, введенного в 2014 году.

Рынок молочной продукции, похоже, сейчас находится в относительно хорошем балансе: мы видим умеренный рост производства, который больше не опережает спрос. Торговля всеми основными категориями продолжает увеличиваться, за исключением сухой сыворотки — сегмента рынка, на который сильно повлияла вспышка африканской чумы свиней в Китае. Тем не менее, сейчас перспективы неопределенны как никогда. Не в последнюю очередь из-за политических вызовов, таких как Брексит и торговая политика США. В Европе все чуть более позитивно, поскольку многочисленные торговые соглашения, заключенные в недавнем прошлом, будут продолжать стимулировать торговлю молочной продукцией.

Торговая война между США и Китаем обеспечила краткосрочную выгоду для других экспортеров, но в долгосрочной перспективе есть серьезные опасения по поводу воздействия этого конфликта на мировую экономику и, соответственно, на потребление молочных продуктов.

В принципе, ожидается, что мировое потребление и торговля молочными продуктами продолжат расти, в первую очередь, из-за роста населения и доходов на развивающихся рынках, многие из которых плохо подходят для производства молока. Глобальный спрос на сыр продолжает расти, в первую очередь, за счет его широкого использования в сегменте HoReCa. Однако мы не должны воспринимать непрерывный рост молочного рынка как должное. В ближайшем будущем намного чаще будут подниматься вопросы экологической устойчивости, поскольку это является важной темой и для растущего числа потребителей. Тенденции, такие как веганство и спрос на напитки на растительной основе, а также на различные виды молочных продуктов, которые воспринимаются как более натуральные или экологичные (органические, не содержащие ГМО, от коров с пастбищ, от местных производителей и т. д.), безусловно, повлияют на развитие рынка в ближайшие годы.  

«Молочные сессии» — это ежеквартальные встречи руководителей предприятий и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний. Более 200 компаний молочного рынка приняли активное участие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций отрасли, в том числе «Хохланд Руссланд», ГК «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон Индустрия», «Вимм-Билль-Данн», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», «Фудлэнд», «Комос Групп», «Русмолко» и многие другие.

Подробности и регистрация — по ссылке http://sessions.milknews.ru/

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