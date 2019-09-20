Партнерский материал. Отличная связка «Ростсельмаш»

ООО «Агролеон» владеет 3,5 тыс. га земли в Волгоградской области. Земли здесь тяжелые — суглинки и местами черноземы. Трудностей добавляет дефицит влаги, например, в прошлом году после сева дождей не было 47 дней. Из плюсов, которыми может похвастаться хозяйство, стоит отметить просторные поля по 300-400 га с минимальной длиной гона в 12 тыс. м — есть где разогнаться, хотя кое-где земля изрезана балками. Предприятие выращивает «избранные» культуры — озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник.



В прошлом году предприятие приобрело трактор и посевной комплекс Versatile ML-930/АС-315. Мы обратились к управляющему компании Ивану Еремину с просьбой рассказать о том, почему выбрали именно эту технику, и поделиться впечатлениями от работы «связки».



«В 2017 году мы купили трактор 2375, а летом 2018 года, практически к самому севу, — посевной комплекс: посевной комплекс ML-930 с шириной захвата 12,8 м с трехсекционным пневмобункером АС-315. Взяли за соотношение цена-качество. Нам нужно работать быстро и сберечь влагу. Честно скажу: комплекс очень хороший, производительный, во многом лучше импортных аналогов. Тут у соседей разные есть, и есть с чем сравнить.



Производительность нас впечатлила: с учетом заправок и всех накладок за сутки мы с ним засевали 150 га. Уверен, что на хорошей почве он и 200 га сделает без напряжения. Сеяли на глубину 5 см, сошники установлены на расстоянии 254 мм друг от друга. Рельеф сеялка копирует лучше «Бурго» — соседи же приезжают, интересуются, сравнивают.



Посеяли 1,5 тыс. га без нареканий. В прошлом году без удобрений работали, в этом году планируем вносить их одновременно с семенами. Как и обещали специалисты «Ростсельмаш», глубина и норма высева выдерживаются очень точно, после настроек никаких проблем нет — встал и поехал. Все данные у механизатора на виду, удобно, спокойно. Единственное, что вызывает нарекания — отсутствие подробной инструкции на русском языке.



Никаких поломок и простоев не было. В этом году для другого нашего хозяйства купили еще один такой же комплекс. Все просто, все работает, все довольны. Техника отличная, работает сутками. Я ее рекомендую с чистым сердцем. Мы планируем расширяться и будем брать еще один RSM 2375 и еще один посевной комплекс ML/АС. Другие уже не рассматриваем».



Напомним, что собой представляет трактор RSM 2375 и посевной комплекс ML/AC.



RSM 2375: сельскохозяйственный универсальный трактор

RSM 2375 — полноприводный сельскохозяйственный универсальный трактор с шарнирно-сочлененной рамой, младшая машина серии RSM 2000. Комплектуется двигателем Cummins QSM 11 (10,8 л) номинальной мощностью 380 л. с., максимальной 405 л. с. и МКПП Quadshift 12x4. Эта «пара» демонстрирует высочайший КПД, кроме того, «механика» хорошо знакома любому механизатору.



Машина потрясающе проста в эксплуатации: понятная трассировка рабочих систем, включая электрику; минимум электроники; открытая конструкция рамы; внешние бортовые редукторы; смотровые глазки для оценки уровней рабочих жидкостей; удобный доступ к обслуживаемым агрегатам и узлам.



В базовой комплектации поставляется с тяговым брусом (опционально доступны трехточечная навеска и ВОМ); спаренной резиной на обоих мостах (опционально доступна строенная); гидросистемой производительностью 170 л/мин. и четырьмя парами гидромуфт (опционально 220 л/мин. и шесть пар гидромуфт) и муфтой обратного слива без давления; компрессором и тормозами для прицепа. Кабина одноместная с кондиционером, отопителем, эргономичными креслом, рулевой колонкой, приборной панелью, улучшенной пыле- и шумоизоляцией.



Посевной комплекс ML-930

ML-930 — высокопроизводительный прицепной посевной комплекс. С анкерной независимой подвеской сошников и уникальной системой формирования семенного ложа, контроля его глубины и нормы высева семян. Инновационность решения заключается в том, что в орудии реализован принцип не сколько контроля глубины ложа, сколько обеспечение постоянства толщины слоя почвы над семенами. Этот подход позволяет гибко варьировать глубину высева в зависимости, например, от влажности почвы и степени ее прогрева.



Причем параметры глубины высева, срабатывания стоек сошников, силы прикатывания контролируются механикой, что обеспечивает большую надежность агрегата в сравнении с аналогами, требует меньшей мощности и производительности гидросистемы от тягача и делает орудие более доступным по стоимости.



Конструкция анкеров обеспечивает формирование гладкого плотного ложа, одновременное внесение в почву до трех продуктов и закрытие их почвой. Катки за анкерами уплотняют слой с заданным усилием, вся система эффективно контролирует равномерность заделки вдоль рядков и от рядка к рядку.



Посевные комплексы ML-930 — трехсекционные, трехрядные с шириной захвата в 12,8 м и 15,8 м. Расстояние между сошниками — 254 см и 304 см. Сеялки предназначены для посева по обработанной почве и стерневого на глубину от 0 до 6,5 см с регулировкой шага в 0,5 см. В линейке также есть агрегаты ML-950 с шириной захвата 18,9 м и 21,3 м.



Бункер-раздатчик АС-315

Пневматический трехсекционный бункер-раздатчик АС-315 общей емкостью 11,1 тыс. л позволяет одновременно вносить в почву до трех продуктов в объеме 1,5-330 кг/га с высочайшей точностью контроля нормы высева. Причем сев можно продолжать даже при полностью вышедшей из строя электронике.



В плане работы в условиях дефицита времени важен тот факт, что для регулировки нормы высева не требуется замена высевающих роликов — один элемент работает во всем диапазоне. Бункеры обеспечивают равномерную доставку продукта к рабочим органам сеялки вне зависимости от величины семян и фракции удобрений.



Загрузку бункера продуктами выполнять удобно — конструкция загрузочной воронки предупреждает разбрасывание семян и удобрений, шнек диаметром 20 см обеспечивает высокую производительность. Бункер агрегатируется с трактором и сеялкой в любой последовательности: бункер за сеялкой или бункер за трактором.

