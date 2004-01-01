Многим участникам рынка данную задачу упростила электронная торговля. Возможность найти продавца, поставщика или покупателя продукции через интернет ускорила совершение сделок. Сегодня онлайн можно купить трактор или семена подсолнечника, узнать, где купить минеральное удобрение и т. д. Для этого создаются сайты компаний, интернет-магазины, новостные порталы, доски объявлений. Следующим логичным шагом стало появление профессионального инструмента для аграрного сектора — своего рода масштабного виртуального рынка, где покупатель и продавец могут встретиться, пообщаться напрямую и заключить сделку, а также автоматизировать бизнес, чтобы работать более эффективно. Именно для решения этих задач создан новый онлайн-сервис Agrisale.ru.



Данный инструмент принципиально отличается от обычных сайтов компаний или интернет-магазинов. Он представляет собой веб-сайт, помогающий сельхозтоваропроизводителям экономить деньги на закупке и доставке семян (для сева), агрохимии (а в скором времени и техники), а также автоматизировать процесс купли-продажи.



На Agrisale.ru продавец и покупатель продукции АПК могут встретиться, обсудить условия сделки и при достижении взаимного согласия заключить контракт. Здесь не требуется получение специальных электронных ключей. Данный инструмент может быть полезен всем участникам процесса производства и продажи агропродукции и сопутствующих товаров. Производитель или дистрибьютор размещают свои товары в личном кабинете с ценами на товар из прайс-листа, описывают условия поставки товара (сроки, минимальное количество, валюту договора, возможные регионы поставки и др.). Агрохолдинг, фермер или любой другой сельхозпроизводитель при помощи маркетплейса может узнать цены на семена зерновых, купить семена или удобрения, а также размещать информацию о продаже готовой продукции, вести учет полей, составлять бюджет и многое другое.



Для начала работы с ресурсом достаточно пройти простую регистрацию, а при поиске необходимого товара — ввести в поисковую строку его название, чтобы в один клик получить информацию о ценах и условиях доставки более чем от 100 проверенных продавцов и поставщиков, получить свыше 10 тыс. цен на товары. В среднем от момента размещения предложения до поступления первой заявки проходит 10 минут, а общая экономия времени при использовании электронного сервиса составляет порядка 30%.













