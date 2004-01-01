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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in Russia
ВИК
|
Сентябрь 2019
НПФ ВИК, входящая в Группу компаний ВИК, успешно прошла второй этап системы добровольной сертификации «Сделано в России». 15 препаратов и изделий предприятия будут отмечены узнаваемым знаком в виде птички цвета российского триколора и надписью Мade in Russia
Фото: ВИК

В ноябре прошлого года НПФ ВИК успешно прошла первый этап добровольной сертификации «Сделано в России» и получила статус «Добросовестный экспортер». Теперь же завершился второй этап системы сертификации. 15 продуктов производства НПФ ВИК, которые поставляются за границу, прошли строгую оценку экспертов Российского экспортного центра и получили право на размещение значка Made in Russia на упаковке производимых товаров и в информационно-рекламных материалах. Для зарубежных партнеров наличие такого знака свидетельствует о высочайшем качестве, безопасности и экологичности продукции.

знак Made in Russia

Выход на зарубежные рынки — одно из важных направлений развития Группы компаний ВИК. На данный момент продукция поставляется в 25 стран мира. У компании высокий экспортный потенциал, в связи с этим вхождение в систему сертификации «Сделано в России» имеет огромное значение. Применение данного знака дает возможность компании подтвердить свою безупречную деловую репутацию, подтвердить высокое качество продукции на зарубежных рынках, а также применять правовые инструменты для борьбы с контрафактом.

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